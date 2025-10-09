Una pareja de delincuentes asaltó un supermercado y luego baleó a un policía

Ocurrió en Cutral Co. El violento robo quedó videofilmado y los delincuentes serán acusados este jueves por la fiscalía.

Una pareja de delincuentes protagonizó un violento hecho en Cutral Co, al asaltar un supermercado a punta de pistola. La suerte de los ladrones fue corta, ya que la Policía dio con ellos mientras huían y los demoró, aunque un efectivo resultó baleado en el proceso. Ambos serán acusados.

El comisario Pedro Güento, de la Dirección Seguridad Interior de Cutral Co y Plaza Huincul, relató que todo inició el miércoles por la mañana, cuando recibieron un llamado a las 11:10 de la empleada de un supermercado, quien pedía la presencia policial en el local de calle Mosconi y 13 de Diciembre , en el barrio Pampa.

Al arribar al mercado, denominado "2 de Julio" , el personal conoció por la víctima, cajera del supermercado, que en circunstancias de encontrarse trabajando, habían ingresado dos personas, un hombre y una mujer, con intenciones de robo. Mientras el hombre hacía de una suerte de "campana", la mujer fue quien tomó las riendas del golpe.

Mostrándole un arma que sacó de entre su ropa, la joven ladrona amenazó a la cajera, le tiró del pelo y hasta llegó a pegarle un culatazo para someterla. En pocos segundos, tomó el dinero de una caja registradora del súper y, al dirigirse a la segunda y no lograr abrirla, la tomó y se la llevó cargada en brazos. Luego, se dirigió a la puerta, entregó el arma a su cómplice y juntos se retiraron.

barrio belgrano robo cutral co

Cuando se alejaban del comercio, efectivos de la Policía lograron ver a la asaltante cargando la caja registradora ir junto a su pareja por calle 22 de Octubre, ya a unos 300 metros del supermercado e ingresando en el barrio Belgrano (ex 450 Viviendas), por lo que se acercaron rápidamente y lograron demorarla.

Su cómplice, sin embargo, logró meterse al patio de un domicilio, donde fue seguido por algunos efectivos. En ese contexto, tomó el arma que había recibido de su compañera y efectuó al menos cuatro detonaciones, con las que logró herir a un policía, un cabo primero que participaba del procedimiento. No obstante, se logró acorralarlo y detenerlo en cuanto arribaron más unidades para colaborar, aunque no así recuperar el arma de fuego.

Ambos ladrones fueron trasladados a comisaría, mientras que el efectivo herido fue llevado al Hospital Complejidad VI y posteriormente derivado al Sanatorio Plaza Huincul para ser atendido.

La pareja quedó detenida

Luego de esto, se iniciaron las actuaciones de rigor: se dio aviso a la fiscalía, se comenzó con la toma de testimonios y peritajes y se secuestraron las filmaciones de las cámaras del supermercado, que registraron toda la secuencia. Asimismo, se pidió una orden de allanamiento para el domicilio donde ingresó el ladrón.

Güento confirmó a LMNeuquén que este procedimiento se concretó en horas de la tarde y que permitió recuperar un arma de fuego tipo pistola High Power de 9 milímetros (además de vainas y otros elementos de interés), que sería la utilizada en ambos momentos del hecho: tanto por la joven delincuente que amenazó a la cajera, como por su pareja posteriormente al herir al uniformado.

Justicia Fiscalía Cutral Co.jpg

Respecto de este último, el jefe policial comunicó que fue dado de alta a las 15 horas del Sanatorio por encontrarse fuera de peligro, ya que afortunadamente, "el disparo no tocó ninguna arteria ni parte ósea".

En cuanto a la pareja de delincuentes, confió que quedaron demorados y que esta mañana se llevaría a cabo la audiencia de formulación de cargos en su contra. Es posible que queden en prisión preventiva, ya que ambos "tienen antecedentes por otros hechos contra la propiedad".