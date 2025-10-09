En Plaza Huincul allanaron otro kiosco narco que había sido reactivado

El último allanamiento se había realizado en agosto. Se secuestraron numerosas dosis de marihuana y cocaína.

Una vez más, la Policía detectó un kiosco narco en la comarca petrolera que había reactivado su actividad tras ser allanado y esta semana se lo desbarató una vez más. Hay tres personas bajo investigación y se espera que la fiscalía solicite la clausura de la vivienda.

En la tarde del miércoles, personal de la División Antinarcóticos Cutral Co, dependiente de la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, llevó adelante un nuevo allanamiento en una vivienda del barrio Otaño , logrando desarticular una boca de expendio de drogas y secuestrar una importante cantidad de sustancias estupefacientes listas para su comercialización.

El operativo se desarrolló en un lugar que ya había sido allanado en el mes de agosto por hechos similares. En esta oportunidad, el personal policial incautó cocaína y marihuana, ambas sustancias fraccionadas en dosis y preparadas para su venta , además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

allanamiento kiosco narco plaza huincul (1)

La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima realizada a través de la página web “Narcoweb” del Ministerio Público Fiscal, y posteriormente reforzada mediante la aplicación “Neuquén Te Cuida”. Ambas aportaron información clave sobre la presunta actividad de comercialización de drogas en el lugar.

Tras la denuncia, los efectivos de la División Antinarcóticos comenzaron una serie de tareas investigativas que se extendieron durante más de 25 días. Durante ese período, lograron observar un flujo constante de personas que acudían a la vivienda en distintos horarios y medios de movilidad, permaneciendo breves lapsos de tiempo para concretar el intercambio de dinero por pequeños envoltorios (presumiblemente con sustancia), todos movimientos compatibles con la actividad ilícita.

Con las pruebas reunidas, la Unidad Fiscal Única de Cutral Co, a cargo del fiscal jefe Gastón Liotard, autorizó la orden de allanamiento.

Como resultado, tres personas mayores de edad que habían sido objeto de la investigación fueron notificadas de imputación penal por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737 y quedaron en libertad supeditada a la causa.

El procedimiento contó con la colaboración del Grupo Especial GEOP, personal de la Dirección de Seguridad Interior Cutral Co, y del Departamento Comando Radioeléctrico de Cutral Co.

Una pareja de narcos reactivó su kiosco tras recuperar la libertad

En Cutral Co, una pareja de narcos tuvo la misma viveza, pero fueron allanados nuevamente días atrás. Tenían su kiosco de venta de droga en un lugar muy estratégico de Cutral Co, volvieron a sus andanzas y les desbarataron la boca de expendio una vez más, apenas tres meses después del primer allanamiento. Ahora, se arriesgan a que la Justicia los ponga tras las rejas.

De acuerdo a lo informado por la Policía, el nuevo allanamiento se concretó el jueves pasado en una vivienda del barrio Progreso, aunque las sospechas de la actividad ilícita que se realizaba allí no eran novedad. De hecho, en julio, la División Antinarcóticos Cutral Co ya había allanado el lugar y secuestrado droga, armas de fuego y una camioneta Volkswagen Amarok.

kiosco narco cutral co

A principios de ese mes, se allanó la vivienda tras realizar un análisis minucioso durante semanas, en las que el personal policial realizó discretas vigilancias, documentando un constante y sospechoso flujo de personas que se acercaban al domicilio a intercambiar dinero por pequeños envoltorios. Estas observaciones confirmaron la existencia de una red de microtráfico y permitieron identificar a los propietarios del inmueble, una pareja, como los principales responsables de esta actividad ilícita.

Aunque a fines de julio, la pareja fue imputada por la Justicia, se les permitió retornar a su domicilio, situación que aprovecharon para volver al negocio ilegal.

La investigación se retomó tras una denuncia anónima recibida a través del portal oficial del Ministerio Público Fiscal, que fue posteriormente corroborada por el personal de la División Antinarcóticos. Con la información recabada, se solicitó la nueva orden de allanamiento.