Trasladarán al menor vinculado al escabrozo crimen de Julián Dobra luego de quitarse la tobillera electronica

Uno de los menores imputados en la causa que investiga el homicidio de Julián Dobra , será internado en uno de los dispositivos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ( Senaf ) luego de que incumpla las medidas de arresto domiciliario al quitarse la tobillera electrónica .

Durante la audiencia que se llevó adelante este jueves al mediodía, Fiscalía solicitó la modificación de las condiciones de detención del menor de edad, a raíz de la notificación de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME) que indicó que el adolescente se había retirado el aparato electrónico.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, una vez que la AUDME identificó el retiro del dispositivo, la Policía se presentó en la vivienda , intervino la Brigada de Investigaciones y se sumó la Unidad de Canes para su localización. Finalmente, el joven fue encontrado nuevamente en su domicilio durante la mañana de hoy jueves.

El retiro de la tobillera electrónica

“Tras esa confirmación, durante la tarde de ayer la policía se hizo presente en la vivienda donde el joven venía cumpliendo la medida. De manera inmediata intervino la Brigada de Investigación y se convocó a la Unidad de Canes para dar con él. Sin embargo, durante esta mañana el adolescente se encontraba en su casa nuevamente” explicó el equipo fiscal.

julian dobra marcha roca (1).jpg Se llevaron adelante 20 allanamientos en distintos barrios de General Roca como Fiske Menuco, Quinta 25, Malvinas, Barrio Nuevo y el barrio 36° Viviendas que derivaron en la detención de los cinco imputados.

Las medidas cautelares del arresto domiciliario con monitoreo electrónico se habían impuesto en agosto de este año. La Fiscalía enfatizó en que el menor tiene una imputación por un hecho grave, en calidad de partícipe primario en el homicidio de Julián Dobra que tenía 32 años.

Señaló que además del riesgo de entorpecimiento de la investigación que fue evaluado al momento de imponer la medida cautelar, ahora se suma el peligro de fuga. Por esta razón, el equipo fiscal solicitó la remoción de la prisión domiciliaria y solicitó que el joven sea trasladado a un dispositivo institucional cerrado de SENAF.

julian dobra marcha roca1 (1).jpg Los padres, amigos e integrantes de la comunidad de General Roca realizaron una marcha en pedido de justicia por Julián.

“El 14 de agosto pasado se dictó una medida cautelar teniendo presente el peligro procesal de entorpecimiento a la investigación, sin embargo, con la actitud desplegada, hoy se suma el de fuga. Por ello es que con presencia de personal de SENAF es que solicitamos que sea internado en uno de los dispositivos que dicho organismo cuenta para este tipo de casos” indicó el Ministerio Público Fiscal.

Medidas alternativas inviables

La defensora pública de menores punibles adhirió al planteo, al considerar que no existen medidas alternativas viables para garantizar el cumplimiento de la prisión domiciliaria. El juez de Garantías interviniente resolvió en concordancia con el planteo del Ministerio Público Fiscal y dispuso la internación del adolescente bajo supervisión de la Senaf.

julian dobra audiencia Las medidas cautelares del arresto domiciliario con monitoreo electrónico se habían impuesto en agosto de este año.

El caso de homicidio de Julián Dobra

Tomás Julián Dobra de la Canal fue reportado como desaparecido por su familia el 16 de abril. Desde la denuncia, sus padres, amigos e integrantes de la comunidad comenzaron una intensa búsqueda para encontrar al hombre de 32 años. Hasta que el 30 de abril, su cuerpo fue encontrado en la barda norte de General Roca.

La primera hipótesis de los investigadores sostiene que Julián fue asesinado, lo subieron a su auto y dejaron su cuerpo en las bardas. La víctima recibió dos disparos en la cabeza, el primero perforó el cráneo, pero el segundo fue mortal.

tomas dobra general roca.jpg Julián Dobra tenía 32 años y era profesor de Educación Física.

Una semana más tarde, se llevaron adelante 20 allanamientos en distintos barrios de General Roca como Fiske Menuco, Quinta 25, Malvinas, Barrio Nuevo y el barrio 36° Viviendas. El 9 de mayo se realizó la formulación de cargos contra cinco personas que fueron detenidas durante los allanamientos.

Walter Méndez, Leandro Navarro y Julio Salgado fueron imputados por el homicidio de Julián Dobra, doblemente agravado por el uso de arma y por la participación de menores de 18 años como partícipes secundarios y dos menores, S.F.V U y J.M.A imputados por el homicidio simple agravado por el uso de armas como partícipes secundarios.