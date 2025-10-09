Robaron una camioneta en La Pampa y apareció chocada en Vista Alegre

Una Jeep Renegade negra había sido robada durante la madrugada y fue hallada horas después, incrustada contra un muro en la zona del Dique Ballester.

La Policía investiga el robo de una camioneta Jeep Renegade color negra que fue sustraída durante la madrugada del jueves 9 en un domicilio de la localidad pampeana de 25 de Mayo . Los propietarios advirtieron el faltante recién horas más tarde y radicaron la denuncia, tras lo cual se inició una investigación para dar con los responsables.

Según las primeras estimaciones, el robo se habría producido entre las 00 y las 2 de la madrugada. Los autores escaparon con el vehículo en dirección a la Ruta Nacional 151. Sin embargo, pasadas las 5 de la mañana, la Policía recibió una alerta que permitió localizar la camioneta a más de 130 kilómetros del lugar del hecho.

Efectivos de la Comisaría N°49 de Vista Alegre, en la provincia de Neuquén, fueron advertidos sobre un vehículo que había colisionado contra un muro en la zona del Parque Reserva, cerca del Dique Ballester. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una camioneta Jeep con la parte frontal incrustada en un bloque de cemento.

Dentro del vehículo se habían activado los airbags y no había ocupantes en el interior. Los policías iniciaron de inmediato las averiguaciones para establecer si los ocupantes heridos habían buscado atención médica en hospitales cercanos. Sin embargo, al consultar con el Hospital de Centenario, confirmaron que no se habían registrado ingresos compatibles con un siniestro vial de ese tipo en ese horario.

A partir de esa información, se dio intervención a la División Tránsito de Villa Obrera para continuar con las pericias. Posteriormente, la comisaría de 25 de Mayo notificó que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por robo, lo que permitió confirmar que se trataba de la camioneta sustraída horas antes en La Pampa.

La Jeep Renegade fue secuestrada y trasladada a la sede policial de Vista Alegre, donde permanecerá a disposición de la Justicia pampeana. En tanto, los investigadores trabajan para identificar a los autores del robo y determinar si hubo más personas involucradas en el traslado del vehículo entre ambas provincias.

Las autoridades no descartan que los ladrones hayan huido a pie o recibido ayuda de terceros tras el choque. Mientras tanto, la camioneta será sometida a peritajes para levantar posibles huellas o rastros que permitan avanzar en la causa.

Un auto robado en la ciudad de Neuquén también apareció en Centenario

El Volkswagen Bora negro que había sido robado con armas a una pareja en Neuquén, el pasado mes de agosto, fue recuperado por la Policía horas después, tras un allanamiento exprés que incluyó una persecución para detener a los sospechosos.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en calle Alfonsina Storni, en un sector barrial de la ciudad de Centenario. El auto se encontraba en iguales condiciones, pero escondido al fondo de un patio inundado. Es decir que, tras el violento robo a mano armada, los delincuentes huyeron hasta la vecina localidad, pero dos pasos en falso delataron su ubicación.

Primero intentaron cargar combustible en la estación Shell ubicada en una de las rotondas de acceso a Centenario. Utilizaron la tarjeta de Mercado Pago de la damnificada, Claudia. Pero la compra fue rechazada. Luego, realizaron una compra en un kiosco ubicado a tan solo una cuadra de la casa allanada.

Con estos datos, la joven pareja que fue víctima del violento robo no dudó en buscar su auto hasta encontrarlo. En la Shell no pudieron brindarle información, pero en las inmediaciones del kiosco recordaron que el pibe que compró con la tarjeta de Claudia se fue caminando, por lo tanto, el auto no podía estar lejos.

Claudia y su pareja llevaron a cabo una incesante búsqueda por la ciudad de Centenario hasta encontrar el Bora. "Nos quedamos como dos horas buscando. Cuando lo vimos al fondo de una vivienda, golpeé las manos y me atendió una chica. Le pedí que saliera, pero ella cerró inmediatamente las cortinas y no salió más”, contó la damnificada, en diálogo con LMNeuquén.

De inmediato, Claudia llamó a la Policía para avisar que el vehículo estaba allí. Fueron horas de mucho nerviosismo y tensión, esperando que la orden de allanamiento se pudiera ejecutar antes de que el auto se perdiera de vista de nuevo.

Sin embargo, la espera sigilosa de los damnificados no fue en vano. La Policía intervino justo a tiempo y los sospechosos fueron acorralados. "Apenas escucharon la sirena, las personas que se encontraban en el lugar intentaron escapar por atrás de la vivienda. Saltaron un portón cuando estaban dando la vuelta, y ahí los agarró la Policía", recordó.