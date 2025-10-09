Delitos Económicos hizo caer a otra audaz estafadora ligada a ciberdelincuentes

A partir del robo de un celular, los sospechosos bajo investigación lograron obtener un crédito millonario y realizaron una rápida transferencia a una mujer.

Las maniobras ilícitas a través de tarjetas de débito y crédito robadas parecen que están de moda y tienen como protagonistas a ladronas que tienen sus aguantaderos en el oeste de esta capital. Días atrás, fue apresada una mujer en el barrio San Lorenzo que cometió estafas por un valor cercano a los 13 millones de pesos. Y esta semana, también en el oeste capitalino, fue atrapada otra ladrona que vació la cuenta bancaria de un cliente del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

De acuerdo a lo informado por las fuerzas de seguridad neuquinas, la delincuente apresada en las últimas horas empezó a ser investigada a partir de una denuncia por un movimiento millonario en la cuenta bancaria de un vecino de esta capital. El hombre, en forma previa, había denunciado que fue víctima de un robo en la calle San Martín cuando desconocidos le sustrajeron sus pertenencias del interior de su vehículo. El hecho ocurrió el 4 de septiembre pasado y entre los elementos robados, se encontraba un celular. Sin mayores inconvenientes, los ladrones habrían logrado acceder a la cuenta personal de la víctima a través del teléfono y utilizaron tarjetas asociadas para pedir un crédito por un valor de 5,6 millones de pesos.

Revelando su gran audacia a la hora del ciberdelito, no tardaron en realizar una transferencia aunque cometieron el error de hacer figurar a una mujer que los sabuesos de la División Ciberdelito Económico lograron identificar a partir de un paciente trabajo. “A partir de tareas de investigación y rastreo, el personal especializado de la División Ciberdelito Económico logró establecer que parte del dinero fue transferido a una cuenta bancaria vinculada a una mujer identificada en el marco de la maniobra”, resaltaron desde la Policía neuquina.

Presa tras un allanamiento

Apenas fue identificada la delincuente, se informó a la Unidad Fiscal de Atención al Público y Asignación de Casos, a cargo de Diego Fermín Azcárate. Con una orden de allanamiento, los efectivos de la División Delitos Económicos concretaron el procedimiento y no solo apresaron a la principal sospechosa, de 21 años, sino también incautaron elementos de interés para la causa penal.

ladrona de tarjetas Gentileza Policía del Neuquén

Durante una audiencia realizada el pasado fin de semana, la fiscal del caso Valeria Panozzo formuló cargos a otra estafadora que realizó una serie de compras con tarjetas de crédito que no le pertenecían mediante maniobras de defraudación cometidas en comercios de Neuquén y de Cipolletti.

Un prontuario destacado

La imputada por la seguidilla de compras con tarjetas robadas tiene un largo historial de estafas que se remonta a septiembre de 2023 y se extiende a junio de 2025.

Según explicó la representante del MPF, entre el 24 y 25 de septiembre de este año, la imputada realizó 13 compras por una suma que supera los 13 millones de pesos en locales comerciales ubicados en Cipolletti y en la ciudad de Neuquén.

Entre los lugares donde efectuó las operaciones se encuentran un local de indumentaria, una casa de electrodomésticos, una farmacia, una sucursal de un supermercado y un comercio de venta de porcelanatos, entre otros.