Giro rotundo en la investigación por un joven asesinado con una daga: acusaron a un familiar

La fiscalía asegura que el verdadero autor del crimen de Kevin Ose, en Cutral Co, intentó desviar la investigación.

A casi dos meses de una primera acusación contra quien se creía era el asesino de Kevin Ose, el joven de Cutral Co, la fiscalía presentó un sorpresivo giro en la causa. Qué pasará con el imputado por el crimen en agosto y qué ocurrió.

Cabe recordar que el pasado 15 de agosto, Pablo Hugo Huayquillán fue acusado como autor del homicidio simple, apenas horas después del hecho.

La fiscal del caso Mayra Febrer describió que el hecho ocurrió alrededor de las 7:20, cuando Ose fue atacado con un arma blanca en las inmediaciones del bloque C3, sector conocido como grupo 4, del barrio Belgrano (ex 450 Viviendas). Vecinos habían alertado a la Policía sobre la presencia de personas armadas en el barrio.

Según la acusación, el imputado le provocó a la víctima una herida mortal en el abdomen utilizando una daga de hoja de cuatro centímetros. Malherido, Ose intentó correr para pedir ayuda, pero se desplomó en plena calle. Los policías que lo interceptaron notaron la grave lesión y solicitaron una ambulancia, aunque el joven falleció antes de llegar al hospital.

Sin embargo, a casi dos meses de esa acusación, se acusó a otro hombre -identificado como "P.A.G"-, familiar de la víctima y se indicó que Huayquillán será sobreseido en una próxima audiencia.

En la nueva audiencia que se realizó el miércoles de esta semana, Febrer acusó al nuevo sospechoso de lesionar mortalmente a Ose. Describió que el hecho fue cometido el pasado 14 de agosto, entre las 7 y las 7:30 de la mañana.

La víctima se encontraba en un pasillo del barrio Manuel Belgrano de la localidad, mientras que el imputado estaba en el interior de su casa. El acusado le dijo a Ose que dejara de molestar a los vecinos. Fue en ese contexto que comenzó una discusión entre ambos y, Ose le lanzó una botella de cerveza. Luego, "P.A.G" se acercó a la víctima, extrajo un cuchillo y “con clara intención de darle muerte, le asestó un puntazo“.

Al llegar la Policía al lugar, pudo observar a la víctima caminar unos metros antes de desplomarse. Según precisó la autopsia, Ose murió por shock hemodinámico.

Respecto del sorpresivo giro en la causa, la fiscal del caso explicó a la jueza interviniente: “Fue el mismo imputado, quien es familiar de la víctima, que como testigo del hecho desvió la información y sindicó la autoría del crimen a terceras personas”.

Por esto, Febrer afirmó que es necesario cautelar el proceso y que los testigos lleguen a declarar libremente al juicio. “Esto debe ser protegido y cautelado”, sostuvo, e indicó que aún restan medidas por diligenciar. En este sentido, solicitó la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses.

Además, la fiscal indicó que existe un claro riesgo de entorpecimiento, reflejado en el intento de desviar la investigación hacia otro autor y afirmó que los testigos tienen temor fundado por hechos previos y algunos tuvieron conflictos con el acusado. “Presentaron una resistencia para prestar testimonio a la fiscalía”, confió.

Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías Laura Barbe hizo lugar a la formulación de cargos, fijó la investigación en 4 meses y dictó la prisión preventiva del imputado, planteado por la fiscal, por un plazo de 4 meses.