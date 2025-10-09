Allanaron un kiosco narco que era manejado por una pareja: él tenía prisión domiciliaria

La fiscalía acusó a la pareja en las últimas horas y pidió clausurar el domicilio. La mujer quedó en libertad.

Una pareja fue acusada en las últimas horas luego de que la Policía y Fiscalía allanaran el kiosco narco que manejaban en el barrio Gamma de la capital neuquina. El rol de cada uno y un detalle insólito: el hombre tiene condenas previas y cumplía una prisión domiciliaria en la vivienda allanada.

La fiscal del caso Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo formularon cargos a la pareja durante una audiencia realizada el miércoles al mediodía. La misma se dispuso luego de un allanamiento en la vivienda de ambos, donde la Policía encontró tres envoltorios con 4,27 gramos de cocaína, una bolsa con 4,83 gramos de picadura de marihuana y dos envoltorios con 3,14 gramos de cogollos de la misma sustancia, además de dos balanzas de precisión con restos de cocaína y un revolver calibre 22 bajo un colchón, entre otros elementos.

La imputación se materializó luego de una investigación que comenzó en marzo pasado entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la División Antinarcóticos de la Policía provincial, y después de denuncias anónimas que efectuaron vecinos y vecinas sobre la comercialización de drogas mediante el código QR del MPF.

Fiscal titanti asistente Miciullo

La teoría del caso que plantearon los representantes del MPF fue que el imputado, identificado como "E.E.R.M", comercializó estupefacientes al menos desde marzo y hasta el 7 de octubre pasado, en su domicilio de calle Chrestía, en el barrio Gamma, donde cumplía prisión domiciliaria por un hecho de robo previo. Este domicilio se encuentra ubicado a 50 metros de una escuela primaria y secundaria.

"E.E.R.M" ejercía estas operaciones desde una planta alta, a través de una ventana, y arrojando en algunos casos una zapatilla para entregar la droga. Esto, en distintos horarios pero “mayormente por la noche y la madrugada”, precisó la fiscal del caso. “En el tiempo detallado, se registraron al menos 190 transacciones de venta”, especificó.

Además, describió que debido a las ventas en el lugar “se generaban disturbios y altercados entre los imputados y los compradores”.

Sobre esto último, precisó que el 4 de abril pasado, alrededor de las 22, "E.E.R.M" efectuó disparos de arma de fuego desde el interior de la casa y hacia un comprador que se encontraba en la calle.

Por todo esto, el delito que le atribuyó fue comercialización de estupefacientes agravado por estar cerca de un establecimiento educativo, en carácter de autor, en concurso real con abuso de arma y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización.

La mujer hacía el "delivery"

En la misma audiencia, también se imputó a la pareja del hombre, identificada como "L.L.L.".

La fiscal del caso y el asistente letrado señalaron que la mujer comercializaba sustancia en otros lugares, para lo cual se trasladaba desde el domicilio hacia distintos puntos. Hacía “delivery” según las indicaciones de "E.E.R.M", plantearon.

Sobre la base de escuchas telefónicas, desde el MPF se especificó que la mujer llevaba droga a personas detenidas durante los días de visita.

Por esto, el delito atribuido a ella fue comercialización de estupefacientes agravado por estar cerca de un establecimiento educativo, en carácter de partícipe secundaria.

Entre la prueba recolectada, desde el MPF la fiscal del caso mencionó registros de cámaras de seguridad con audio, los secuestros del allanamiento, las tareas de observación realizadas en el lugar, escuchas telefónicas e informes de ARCA y de billeteras virtuales sobre movimientos de dinero.

“Ninguno tienen empleos registrados”, destacó Titanti y precisó que los imputados registraban ingresos de entre 6 millones y 19 millones de pesos, cada uno.

microtráfico qr.jpg El municipio neuquino difundirá el código QR que permitirá hacer denuncias anónimas sobre venta de drogas. Gentileza MPF

Como medida cautelar, la fiscal del caso solicitó que para "E.E.R.M" la imposición de prisión preventiva por un plazo de cuatro meses. Argumentó que hay riesgo de que no se someta al proceso penal y de que se fugue.

“Él tiene antecedentes penales: condena en suspenso, condena efectiva y accedió a una suspensión de juicio a prueba”, detalló la fiscal del caso. “Estando en prisión condicional cometió otros hechos y desde marzo de este año quedó detenido con prisión domiciliaria y tobillera electrónica”, añadió.

En cuanto a la mujer, la representante del MPF requirió que se le imponga una prohibición de acercamiento al domicilio allanado a un radio de 500 metros; prohibición de contacto por cualquier vía con el acusado; y que una vez por semana se presente en la sede del MPF en la Ciudad Judicial para demostrar que permanece a derecho a pesar de estar en libertad. Todo por cuatro meses, y por existir riesgo de no sometimiento al proceso.

Por último, Titanti solicitó la clausura del domicilio allanado por cuatro meses. “Es necesario hacer cesar los efectos del delito y avanzar sobre la acreditación de la propiedad de esta vivienda y el destino que podría tener”.

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Carina Álvarez, avaló la formulación de cargos y estableció un plazo de investigación en cuatro meses.

Sobre el pedido de prisión preventiva respecto a él, lo respaldó por un lapso de cuatro meses. Respecto a la medida cautelar para la mujer, también las avaló en los términos que fueron requeridas. Asimismo, dictó la clausura del domicilio por cuatro meses.