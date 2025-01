Justicia por mano propia: vecinos de Villa Ceferino quemaron la casa del "Gordo Fede"

Hasta esa casa hoy quemada había llegado supuestamente Basualdo Millacán la noche del pasado 12 de enero, para realizar una transacción comercial relacionada con la compra de estupefacientes. La fiscal Silvia Moreira explicó que, en el interior, el imputado y la víctima comenzaron una discusión y un enfrentamiento a golpes, hasta que la víctima se retiró del lugar, perseguida por el imputado. Fuera de la casa, Abello efectuó al menos tres disparos presumiblemente con una pistola calibre 9 milímetros y uno de ellos le impactó a Basualdo Millacán en la zona del tórax, provocándole la muerte inmediata.

comisaria tercera.jpg Acorralado por las pruebas en su contra, "el Gordo Fede" decidió entregarse en la Comisaría Tercera.

A raíz de la revuelta que se inició el jueves por la noche, se convocó a Bomberos para extinguir el fuego antes de que pudiera extenderse también a otras viviendas. Cuevas indicó que no hubo demorados porque el objetivo era calmar el clima. "Se mantuvo un diálogo con los vecinos y hoy están citados a las 14 en la Comisaría Tercera para dar fin al conflicto", confió.

En tanto, una vez extinguidas las llamas, se mantuvo una consigna sobre el domicilio hasta la mañana de este viernes, ya que se realizarían tareas de inspección ocular y pericias para determinar la extensión de los daños.

Respecto del móvil, más allá del hartazgo general de los vecinos por las situaciones de violencia que tienen atemorizado a todo el barrio, Cuevas indicó que el incendio de la casa del "Gordo Fede" habría sido encabezado por allegados a Millacán, la víctima del homicidio.

Intervino también personal del Departamento Metropolitana, pero aún así "los vecinos acataron las directivas y se pudo trabajar con tranquilidad", aseguró el coordinador operativo.

Todo el operativo se extendió desde las 22 hasta unos minutos pasada la medianoche.

El domicilio ya ha sido escenario de operativos previos, puntualmente de allanamientos, ya que al parecer funcionaba como kiosco narco.

"No les tenemos miedo"

Por otro lado, una de las vecinas que protagonizó el episodio de anoche expresó que se encontraba en su vivienda junto a una ventana cuando vio pasar a "15 personas encapuchadas" en dirección a la casa del líder narco y que se sumó al grupo para ir a resguardar a la vecina de la casa contigua, conociendo ya el objetivo.

"Todos sabíamos que este era el ajuste de cuentas por el crimen, iban a cobrar venganza", sostuvo y contó que a medida que el grupo de personas avanzaba, se iban sumando más y más vecinos, todos ya conscientes de lo que ocurriría.

Sobre la vida en el barrio, lamentó que la venta de droga y las disputas por territorio ya son más que conocidas por todos los vecinos y por la Policía, pero aún así la situación no cambia.

muerto villa ceferino El crimen de Francisco Basualdo Mallicán se produjo el domingo a última hora de la noche en el barrio Villa Ceferino.

"¿Qué tiene que haber una orden de un juez para que los pongan presos? Todo lo que salió en la prensa es verdad, ahí esta la droga y ahora los nenes no pueden ni salir al kiosco por esto que está pasando", se quejó.

Sin embargo, expresó: "No les tenemos miedo porque jamás tocamos su portón para comprarles droga, no les tenemos miedo porque no les debemos nada y los vecinos de bien estamos de rehenes de ellos".

Por último, indicó que también se viven robos y arrebatos en la vía pública y que la situación es insostenible. "Son muchas cosas que pasan y lo de la droga todos lo sabemos", concluyó.