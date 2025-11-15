Se conoció el video del conductor que atropelló a un inspector de tránsito para evitar un control

Fue el jueves por la madrugada. El conductor tenía casi 1,90 gramos de alcohol en sangre y ya fue acusado por la agresión.

Tras formalizarse la acusación contra el joven que atropelló con su vehículo a un inspector de tránsito al intentar escapar de un control, se conoció el video del episodio. Un gran operativo permitió demorarlo apenas minutos más tarde. Hoy el conductor sigue en libertad, pero se le dictaron comparendos.

Cabe recordar que el episodió ocurrió el jueves 13 de noviembre, a primeras horas de la mañana, en la esquina de Avenida Argentina y Belgrano de la ciudad de Neuquén. Alrededor de las 6:30, dos inspectores que circulaban en motocicleta se acercaron al conductor del Volkswagen Cross Fox blanco al notar que se había estacionado de manera irregular con el fin de evitar un control de alcoholemia.

En ese momento, el imputado no respetó la voz de alto y retrocedió para darse a la fuga. Cuando el inspector se colocó frente al vehículo para impedir la huida, el hombre aceleró y lo embistió, arrojándolo al suelo. Posteriormente, pasó por encima de la motocicleta y huyó en dirección a calle Alderete.

Ahora, trascendió el video de dicho momento, capturado justamente por los domos de seguridad del sector. La filmación demuestra que dos inspectores quisieron interceptar al conductor sobre Avenida Argentina, y finalmente uno de ellos, que se puso frente al agresor, fue chocado de frente.

Afortunadamente, el inspector tuvo la rapidez de apartarse de su moto al caer, lo que lo salvó posiblemente de una grave lesión, ya que el conductor pasó por encima de la motocicleta al retirarse.

Tras su huida, un gran operativo se dispuso a su aprehensión: un total de 7 motorizados, entre policias e inspectores, salieron en procura del agresor alcoholizado, quien fue demorado tras cruzar varios semáforos en rojo y colisionar contra un poste de alumbrado en calle Independencia al 2300.

Según indicó Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, la captura fue posible gracias a la colaboración activa de policías motorizados que lograron darle alcance al borracho al volante.

Al realizarle el test de alcoholemia, quedó demostrado que el conductor se encontraba bajo efectos del alcohol, con un resultado alarmante: 1,89 g/L. De acuerdo a las imágenes, el control de alcoholemia se realizó con el joven esposado y sentado sobre el cordón de la calle, junto a al auto chocado.

La acusación quedó a cargo del asistente letrado Emilio Briguglio, quien formuló cargos el viernes contra el hombre de 25 años —identificado como F.G.R.— por resistencia a la autoridad y lesiones leves, en concurso ideal, y en concurso real con daño calificado por haberse ejecutado para impedir el libre ejercicio de la autoridad, todo en carácter de autor.

Tras la formulación de cargos, el juez de garantías Luis Giorgetti, fijó el plazo de investigación en cuatro meses. Además, dio lugar a las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía, consistentes en presentaciones semanales en la Comisaría Primera de Neuquén, en función de los mínimos de las penas previstas para los delitos atribuidos (15 días y 4 meses de prisión respectivamente) y que el imputado no tiene antecedentes penales.