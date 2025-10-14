Confirmaron la prisión preventiva del acusado que tenía tres kilos de cocaína y una ametralladora en Cuenca XV

El imputado había pedido libertad controlada o prisión domiciliaria. La investigación continúa a raíz de un megaoperativo por amenazas y abuso de armas.

El tribunal de revisión confirmó este martes la prisión preventiva de J.R. , el hombre acusado de tener casi tres kilos de cocaína y ocho armas de fuego , entre ellas una ametralladora y varias pistolas semiautomáticas, en su vivienda del barrio Cuenca XV de Neuquén capital.

La audiencia se realizó por un pedido del defensor particular del imputado, Maximiliano Gómez, quien solicitó que se revoque la medida de coerción dispuesta por la jueza de garantías Carina Álvarez y que se adopten alternativas más ligeras: una libertad controlada con comparendos periódicos o prisión domiciliaria.

Pero el tribunal, integrado por los jueces Luis Giorgetti, Raúl Aufranc y Juan Guaita, rechazó los planteos de la defensa y ratificó la prisión preventiva, como lo solicitó el asistente letrado Pablo Jávega de Narcocriminalidad, aunque introdujo una modificación: redujo a 2 meses el plazo de 4 meses que había resuelto la jueza Álvarez en la audiencia de formulación de cargos realizada el sábado. Esa decisión del tribunal no fue a partir de un pedido de ninguna de las partes.

Por este motivo, los delitos que le atribuyó el representante del MPF al acusado fueron tenencia de estupefacientes para la comercialización, tenencia de arma de uso civil y tenencia de armas de guerra, encubrimiento por receptación dolosa por supresión de grabado de armas, en concurso real y en calidad de autor.

Prisión preventiva por riesgos

El representante del MPF solicitó la prisión preventiva al momento de formular los cargos, argumentando la existencia de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Explicó que el acusado cuenta con recursos económicos –sólo las drogas secuestradas tienen un valor de mercado cercano a los $90 millones-, acceso a armas de fuego y vínculos que podrían facilitar su evasión, además de la posibilidad concreta de interferir en la obtención de pruebas o influir sobre testigos.

“La casa era un lugar de acopio y guardado de las armas, además de ser el punto donde se almacenaba la droga destinada a la comercialización”, sostuvo el asistente letrado durante la audiencia inicial.

El tribunal de revisión consideró que los fundamentos presentados por la fiscalía continúan vigentes y que la prisión preventiva resulta proporcional y necesaria para garantizar el avance de la investigación y la comparecencia del imputado al proceso.

Megaoperativo para desbaratar un kiosco narco

El operativo se llevó a cabo en el contexto de una investigación por amenazas, uso de armas y violación de domicilio. Se trató de cuatro allanamientos simultáneos que se realizaron en jurisdicción de las Comisarías 16 y 18 (dos en cada una), aunque los efectivos no esperaban tener tan buenos resultados en las diligencias

Al momento de ingresar a la vivienda, los efectivos se encontraron con 2,9 kilos de cocaína distribuidos en tres paquetes que estaban enterrados en un sector del patio.

Además, también había una pistola semiautomática marca Walther; una pistola calibre 7,65 marca Taurus; una pistola calibre 40; un revólver marca Colt King Cobra calibre .357 Magnum; una pistola semiautomática marca Glock calibre 9 mm; una carabina calibre .22 marca Magtech, con mira telescópica marca Hokenn y accesorios y supresor de sonido colocado; una pistola semiautomática marca Taurus calibre 9 mm; una ametralladora marca FM cal 9 mm con cargador de 40 cartuchos y otro de 25 cartuchos; y municiones para diversas armas.