Neuquén: buscan al dueño de la camioneta que chocó a dos autos estacionados y huyó

Ocurrió en la madrugada de este sábado sobe calle Collón Cura entre Belgrano y San Martín. Embistió a los vehículos y se fugó hacia la Multitrocha.

Así captaron las cámaras de seguridad el choque del a camioneta contra los autos estacionados esta madrugada.

Con total impunidad, en menos de 48 horas dos vehículos a toda velocidad arrasaron todo lo que encontraron a su paso. En la madrugada del viernes fue sobre la vereda de calle Belgrano y Las Gaviotas cuando un Volkswagen Vento chocó carteles, postes de luz y terminó contra un árbol. En la madrugada de este sábado, una camioneta Toyota desvió su andar y chocó contra dos autos estacionados sobre Collón Cura .

A las 4.50 de esta madrugada un fuerte estallido despertó a una familia. “Estábamos durmiendo, sentimos el ruido, se levantó mi hija a mirar por la ventaba y vio un auto atravesado en el medio de la calle y el auto del hermano totalmente destruido”, relató Carlos a LM Neuquén .

Su familia vive sobre calle Collón Cura y lo que menos pensó es que en una calle amplia, espaciosa, pudiera un vehículo embestir a los autos estacionados afuera.

choque- COLLÓN CURA- AUTOS ESTACIONADOS-2

“Una Toyota pasó y arrastró el auto de mi hijo y el de un vecino e inmediatamente se dio a la fuga. Quiero ubicar al conductor porque le destrozó el auto a mi hijo para que le cubra el choque porque sólo tiene seguro contra terceros”, agregó Carlos.

El auto de su hijo es un Gold Trend de color rojo, modelo 2009. Le había arreglado el embriague la semana pasada y estaba “chocho”, ahora está sumido en la amargura. El año pasado al mimo auto le habían robado las patentes. Se bajaron dos personas de una moto y pocos segundos le llevaron las placas.

Cómo fue la secuencia del video

En la secuencia que pudieron registrar con las cámaras de seguridad se observa que una camioneta irrumpe a alta velocidad y se estrella contra el Gol rojo, luego se ve afectado el auto blanco, que estaba adelante, y el vehículo de mayor porte se da raudamente a la fuga.

“Los daños fueron totales, porque chocó el auto de mi hijo y a su vez este chocó al de un vecino. Quiero tratar de ubicarlo, quizás se asustó y se fue”, dijo el padre del afectado y agregó: “Esperamos que aparezca, que se ponga la mano en el corazón y diga que se mandó un moco, que se asustó y se fue. Decí que no mató a nadie. Fue tremendo el golpe. Al otro auto lo dejó atravesado a la mitad de la cuadra”.

camioneta accidente collon cura

La denuncia la radicaron esta mañana en la Comisaría 21 y luego estuvieron tratando de conseguir las imágenes de las esquinas de Belgrano y Collón Cura, y de Collón Cura y San Martín para dar con los datos de la camioneta para llegar a su propietario.

Para quienes puedan aportar datos o imágenes de la camioneta, se pueden comunicar al teléfono: 299 4019699.

Auto a toda velocidad en Belgrano y Las Gaviotas

Tremenda fue la secuencia del siniestro vial que protagonizó un conductor de un Volkswagen Vento, al que destrozó durante la madrugada de este viernes en la esquina de las calles Belgrano y Las Gaviotas.

Gif- conductor perdió el control, chocó contra postes de luz, un cartel y un árbol.mp4

Las imágenes registradas por diferentes cámaras de seguridad dan cuenta que el accidente de tránsito pudo haber sido peor, o de mayores consecuencias, si en vez de registrarse a las 5.30 sucedía dos horas después dado que está a una cuadra de la EPET 5, donde concurren cientos de estudiantes.

Un conductor perdió el control, chocó contra postes de luz, un cartel y un árbol

En el video al que accedió LM Neuquén, se observa claramente que el vehículo se desplazaba a gran velocidad por calle Belgrano en dirección al centro, en sentido oeste-este, cuando sigue por la vereda y termina frente a unas viviendas del barrio Canal V estrellado primero contra dos postes, para terminar, frenando de golpe frente a un árbol.