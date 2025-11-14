Impactante video: así fue la secuencia del conductor que chocó un cartel, postes y destrozó el auto

Ocurrió en la madrugada de este viernes sobre calle Belgrano y Las Gaviotas. Estrelló el auto contra un árbol y huyó a pie.

Tremenda fue la secuencia del siniestro vial que protagonizó un conductor de un Volkswagen Vento, al que destrozó durante la madrugada de este viernes en la esquina de las calles Belgrano y Las Gaviotas.

Las imágenes registradas por diferentes cámaras de seguridad dan cuenta que el accidente de tránsito pudo haber sido peor, o de mayores consecuencias, si en vez de registrarse a las 5.30 sucedía dos horas después dado que está a una cuadra de la EPET 5, donde concurren cientos de estudiantes.

En el video al que accedió LM Neuquén , se observa claramente que el vehículo se desplazaba a gran velocidad por calle Belgrano en dirección al centro, en sentido oeste-este, cuando sigue por la vereda y termina frente a unas viviendas del barrio Canal V estrellado primero contra dos postes, para terminar, frenando de golpe frente a un árbol.

Un conductor perdió el control, chocó contra postes de luz, un cartel y un árbol

Cómo fue el accidente

El comisario Damián Argüello, a cargo de la Comisaría 16, informó en diálogo con LM Neuquén que el hecho fue advertido a las 5:30 por personal del Centro de Operaciones Policiales, quienes les dieron intervención por un presunto siniestro vial.

Al llegar comprobaron que un conductor perdió el control de su auto, chocó contra dos postes de luz, un cartel nomenclador (de las calles) y, finalmente, detuvo su marcha contra un árbol. Luego, huyó del lugar dejando los destrozos atrás.

Se encontraron con lo que quedó del Volkswagen Vento color gris, dominio MWY 379, que había quedado con el frente hacia el oeste, sobre la margen sur.

choques oeste destrozos (4)

"El conductor perdió la conducción y ocasionó un siniestro donde chocó contra dos postes, un cartel de señalización que quedaron dañados y un árbol, los postes quedaron colgados de los cables de luz. Además, se había dado a la fuga", explicó Argüello.

choques oeste destrozos

Quién se hizo cargo de los choques y destrozos

Ante la ausencia del conductor, los policías se disponían a hacer las averiguaciones pertinentes para encontrar al dueño del auto. Sin embargo, sorpresivamente apareció un hombre que dijo ser pariente del propietario y se hizo responsable de la situación.

"Espontáneamente, se hizo presente el padre del autor, se está haciendo responsable de la situación, policialmente no se insta acción penal", confirmó el comisario, mientras que aseguró que todas las infracciones quedarán a disposición de un juzgado del tribunal de faltas.

choques oeste destrozos

Las infracciones se realizaron de oficio al padre, quien manifestó que desconoce el paradero del joven. "Dice que no sabe dónde está, puede ser que sí sepa, que esté alcoholizado, que se haya llevado a su hijo", deslizaron fuentes policiales consultadas.

image

El autor de los choques sumó cuatro infracciones: por contaminación ambiental por la pérdida de aceite que tiñó la calle, por la conducción temeraria que se deriva de las consecuencias del siniestro, por darse a la fuga, y daños ocasionados en la vía pública tales como el derribamiento de los postes de luz y del cartel nomenclador de las calles.