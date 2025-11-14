Se filmó manejando a 170 km/h y llevaba a su hijo sin cinturón: la dura sanción que recibió

La Agencia Nacional de Seguridad Vial intervino tras la difusión del video, donde se ve al hombre junto al nene en plena ruta.

Las imágenes generaron una fuerte reacción en redes sociales y provocaron una ola de denuncias dirigidas a la ANSV.

Un hecho de máxima imprudencia quedó expuesto a través de un video, luego de que un conductor se grabara manejando a más de 170 kilómetros por hora mientras su hijo menor de edad - que viajaba en el asiento del acompañante - iba sin ningún tipo de protección. Las imágenes se viralizaron rápidamente y llegaron hasta la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que tomó intervención inmediata.

El hecho ocurrió en Bella Vista , cabecera del departamento Leales, en Tucumán. El conductor, cuya identidad trascendió a partir de las denuncias, decidió grabar la secuencia con su propio celular.

En el video se observa cómo apunta la cámara hacia el tablero del auto, donde el velocímetro marca 172 km/h , mientras circula por una ruta provincial. Luego gira el teléfono hacia su hijo, que viaja sin cinturón de seguridad, asomado hacia la ventanilla. El chico expresa su entusiasmo y dice: “qué hermoso este auto pá” , sin registrar el riesgo al que estaba expuesto.

El nene iba en el asiento del acompañante. El infractor recibió una severa sanción. El conductor fue identificado tras la difusión del video y quedó suspendido por maniobras riesgosas.

Las imágenes generaron una fuerte reacción en redes sociales y provocaron una ola de denuncias dirigidas a la ANSV. El organismo actuó de inmediato e inició el proceso sancionatorio. Además de la suspensión de la licencia, el conductor deberá someterse a evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas obligatorias. El objetivo es establecer si reúne las capacidades necesarias para circular de manera segura.

Pero medios locales afirman que no se trató de un hecho aislado. En otro video difundido posteriormente, el mismo hombre aparece manejando una moto a más de 100 km/h, sin casco y sin respetar ninguna norma básica de seguridad. Esa segunda grabación reforzó la decisión de la ANSV, que consideró que el conductor muestra un patrón de conducta riesgoso, incompatible con la conducción responsable.

Exceso de velocidad y una fuerte sanción

Tras recibir el material enviado por vecinos y usuarios de redes sociales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial avanzó en la suspensión inmediata de la licencia. El organismo recordó que el exceso de velocidad multiplica el riesgo de accidentes, reduce la capacidad de reacción y pone en peligro tanto a los ocupantes del vehículo como al resto de las personas que circulan por la vía pública.

La ANSV remarcó que los episodios registrados muestran una irresponsabilidad grave, especialmente porque el hijo estaba directamente expuesto. El organismo también subrayó que el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los pasajeros y que los niños menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero con el Sistema de Retención Infantil adecuado a su edad y peso.

Según fuentes del organismo, el caso será utilizado en campañas educativas para concientizar sobre los riesgos de combinar velocidad extrema, falta de control y actitudes temerarias frente al volante. Desde Transporte consideran que este tipo de medidas ejemplificadoras ayudan a desalentar conductas peligrosas.