Acusaron a quien baleó al adolescente de Centenario y a otro hombre por tener un kiosco narco

La acusación contra otro testigo y posible partícipe de la agresión al adolescente fue rechazada. Se impuso prisión preventiva al narco.

Luego de varios días de investigación y una serie de allanamientos exitosos en Centenario , la Justicia parece haber encontrado al responsable del ataque que dejó a un adolescente gravemente herido. Además, acusó al responsable por un kiosco narco, quien quedó en prisión preventiva.

Cabe recordar que, el viernes pasado, se concretó una serie de allanamientos en la localidad que permitieron demorar a tres sospechosos por la agresión armada contra el adolescente, además del desbaratamiento de un kiosco narco.

Así se llegó a una audiencia de formulación de cargos el día sábado, en la que la fiscal del caso Guadalupe Inaudi y los asistentes letrados Pablo Jávega y Agustina Jarry acusaron a los hombres sindicados por distintos delitos.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, uno de los imputados, identificado como "E.V.S", y otro hombre que permanece prófugo, atacaron al adolescente el 1 de noviembre, en las inmediaciones de calles Natalio Burd y Gabriela Mistral. Mientras eso ocurría, otro de los imputados, "L.E.M", le arrojó piedras a la víctima.

detenidos baleado centenario (1)

De acuerdo a la acusación de la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, los atacantes le dispararon al adolescente con armas de fuego y le provocaron lesiones graves que pusieron en riesgo su vida. Además, durante el hecho también realizaron disparos hacia familiares de la víctima que intervinieron para socorrerlo, sin lograr lesionarlas.

En el marco de la investigación del hecho, se realizó un allanamiento en la casa de "E.V.S", ubicada en el barrio Bella Vista. Al momento de la irrupción, los efectivos policiales secuestraron un arma de fuego que, tras ser peritada, resultó ser apta para el disparo y se sospecha que sería con la que hirió al adolescente.

Por estos hechos, "E.V.S" fue acusado por los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego en concurso ideal con abuso de armas y tenencia ilegal de un arma de fuego.

Aunque estos cargos fueron avalados por el juez de turno, se rechazó la acusación contra "L.E.M", al considerar que su intervención (arrojar piedras) no configuró un delito.

Kiosco narco

En la misma audiencia, el asistente letrado Pablo Jávega, de la fiscalía de Narcocriminalidad, formuló cargos contra "L.J.B" por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Esto fue luego de que en el marco de la investigación del primer hecho detallado anteriormente, se realizó un allanamiento en su vivienda donde se secuestraron 46 gramos de cocaína fraccionada en 18 envoltorios; 92 gramos de cannabis, dos balanzas de precisión, una bolsa de creatina utilizada como elemento de “corte”, $902.500 en efectivo y anotaciones vinculadas con la venta de drogas.

El juez de garantías Juan Manuel Kees, quien estuvo a cargo de la audiencia, admitió también esta última formulación de cargos.

Por otra parte, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal también requirieron medidas de coerción para los imputados: en relación a "E.V.S", Inaudi pidió que se le imponga prisión domiciliaria con monitoreo electrónico por cuatro meses bajo la existencia de riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación.

detenidos baleado centenario (2)

En tanto, para "L.J.B", Jávega requirió que se le imponga la prisión preventiva por cuatro meses, al entender que existe riesgo de fuga por no sometimiento al proceso penal y peligro de entorpecimiento de la investigación.

Finalmente, el juez de garantías avaló las medidas de coerción, tal cual fueron solicitadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal.