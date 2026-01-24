Qué medida tomó Provincia en el caso de la adolescente que vivía con su familia en un camping

La joven padece un tumor cerebral y desde el miércoles se refugiaba junto a su familia en una carpa tras haber quedado en la calle.

La adolescente fue trasladada junto a su madre a un alojamiento transitorio.

Tras quedar en la calle, Luz Brito Bastida, una adolescente de 15 años con un tumor cerebral, se refugió junto a su familia en un camping de Neuquén. La difusión de su historia activó la intervención de la provincia, que brindó asistencia y alojamiento transitorio.

María Laura “Mara” Bastida, madre de Luz, contó a LM Neuquén que junto a su compañero, Carlos, y la adolescente llegaron a la región el año pasado desde Merlo, provincia de Buenos Aires , con la intención de comenzar una nueva vida.

La familia se instaló en Neuquén e l 30 de enero del año pasado y logró alquilar una vivienda hasta octubre. La situación se complicó cuando el contrato no fue renovado y debieron mudarse a otro domicilio. “Pagamos $1.300.000, no nos pidieron garantías y estábamos contentos porque quedaba cerca de la escuela de Luz”, contó Mara.

Sin embargo, tiempo después descubrieron que la propiedad no pertenecía a la persona que se las había alquilado. La verdadera dueña de la casa se presentó y les pidió que se retiraran. Sin dinero para acceder a otro alquiler y tras el corte de los servicios, la familia quedó en la calle y, desde el miércoles pasado, se encontraba acampando con una carpa que les prestó una amiga.

Qué dijeron desde Provincia

Desde la Subsecretaría de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, informaron que la adolescente y su madre fueron ubicadas en un alojamiento transitorio en el marco de un abordaje integral de su situación social y habitacional.

Por otro lado, destacaron que desde hace meses la familia forma parte de un programa de apoyo económico de la Subsecretaría, al cual se le suman las nuevas medidas de acompañamiento social y sanitario, además del acceso a un alojamiento adecuado, con el objetivo de garantizar derechos y una contención integral.

Asimismo, señalaron que se continúa trabajando para encontrar una solución habitacional para la familia, junto con el acompañamiento médico y social, y la evaluación de posibles alternativas de inserción laboral.

El diagnóstico que les cambió la vida

Según relató su madre, hasta los 8 años Luz fue una niña sana, aunque comenzó a presentar señales de alerta cuando dejó de crecer y manifestaba una sed constante. A los 12 años, su estado de salud empeoró con vómitos, debilidad extrema y somnolencia permanente, lo que derivó en reiteradas consultas médicas.

Finalmente, una tomografía reveló un tumor cerebral de gran tamaño en el hipotálamo, una zona inoperable. A partir de entonces, Luz atravesó nueve cirugías, además de tratamientos de quimioterapia y radioterapia, y hoy convive con secuelas permanentes que requieren medicación de por vida.

Actualmente, se atiende en el Hospital Castro Rendón, donde recibe controles mensuales. Según confirmó su madre, los últimos estudios arrojaron resultados negativos.