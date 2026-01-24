Tiene 15 años, padece un tumor cerebral y vive con su familia en un camping de Neuquén

Llegó a la región hace un año con la esperanza de tener una mejor vida. Hoy pide la colaboración de la comunidad para salir adelante.

Desde el miércoles pasado, Luz Brito Bastida , una adolescente de 15 años que padece un tumor cerebral , vive junto a su familia en un camping de la ciudad de Neuquén , luego de quedar en situación de calle tras perder el alquiler donde residían. La historia de la joven, atravesada por su enfermedad, despertó la solidaridad de la comunidad y activó la intervención del Estado.

“Somos una familia de tres. En realidad éramos cuatro, porque teníamos un perrito que tuvimos que dar en adopción”, relató a LM Neuquén , la madre de Luz, María Laura “Mara” Bastida. Además, cuenta que junto a su compañero de vida, Carlos , y la niña, llegaron a la región el año pasado desde Merlo, Buenos Aires , con la esperanza de comenzar una nueva vida.

La familia se instaló el 30 de enero del año pasado y logró alquilar hasta octubre. Mara es docente, pero aún no puede ejercer porque su título no fue validado, por lo que se sostuvo con un emprendimiento de viandas caseras, mientras Carlos trabajaba con su bicicleta como repartidor en una de las aplicaciones de pedidos rápidos.

La situación se tornó problemática cuando el contrato de alquiler del lugar donde vivían no fue renovado. Tras varias idas y vueltas, lograron acceder a una vivienda que, tiempo después, descubrieron que no pertenecía a la persona que se las alquiló. “Pagamos $1.300.000, no nos pidieron garantías, estábamos contentos porque quedaba cerca de la escuela de Luz”, contó Mara.

Sin embargo, la verdadera dueña de la casa se presentó y les pidió que se fueran. Sin dinero para ingresar a otro alquiler y tras el corte de servicios, quedaron en la calle. “Nos cortaron la luz, el gas… fue como decirnos ‘váyanse’. No teníamos a dónde ir y terminamos acá”, relató.

Desde entonces, viven de campamento con una carpa que les prestó una amiga. “Estamos en el camping desde el miércoles pasado, hace unos nueve días”, precisó.

Un tumor cerebral les cambió la vida

La vida de Luz transcurrió con total normalidad hasta que una enfermedad y un diagnóstico tardío transformaron su historia. Según contó su mamá, fue una niña sana hasta los 8 años, cuando dejó de crecer. “Yo notaba que no crecía y que tomaba muchísima agua, pero me decían que era normal”, recordó. A los 12 años, su salud se deterioró abruptamente, atravesando cuadros de vómitos, debilidad extrema y sueño constante.

“Fui cinco veces al hospital. La última vez les dije que no me iba porque mi hija se iba a morir”, recordó. Finalmente, una tomografía reveló un tumor cerebral del tamaño de un pomelo, ubicado en el hipotálamo, una zona inoperable.

Tras el diagnóstico, la adolescente fue sometida a nueve cirugías, recibió quimioterapia y radioterapia, y hoy vive con secuelas permanentes. Tiene una válvula de regulación, una placa de titanio en la frente y debe tomar medicación de por vida debido a un compromiso endocrinológico.

Actualmente, Luz se atiende en el Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, donde recibe controles mensuales. “El 12 tuvo turno con la oncóloga y los marcadores dieron negativos, gracias a Dios”, contó Mara.

Tras la difusión del caso, organismos provinciales y municipales se hicieron presentes. “Vinieron desde la Subsecretaría de Discapacidad, de la Municipalidad, de la Guardia de Familia, vinieron de todos lados”, aseguró Mara. Sin embargo, dado que no cuentan con la antigüedad mínima de residencia (cinco años) para acceder a una vivienda en la provincia, las autoridades se comprometieron a evaluar alternativas. “Nos dijeron que van a ver cómo pueden ayudarnos de alguna manera”, señaló.

La familia aseguró que necesita con urgencia un lugar donde vivir y trabajo estable. Carlos es pintor de oficio, realizó cursos en Neuquén y también trabajó como parrillero. Por su parte, Mara cuenta con diversas habilidades y está abierta a propuestas laborales que la ayuden a salir adelante.

Cómo colaborar con Luz

Quienes deseen colaborar con Luz y su familia, pueden hacerlo a través de Mercado Pago, utilizando el alias luz.juani.mara.25, en la cuenta a nombre de María Laura Bastida. Además, pueden comunicarse al número de teléfono 11 2450-0283 para ofrecer ayuda, trabajo o alojamiento.

“No pedimos nada regalado. Solo un lugar donde vivir y la posibilidad de salir adelante”, concluyó Mara.