Catalina, la nena atropellada por un patrullero, empezó un nuevo capítulo en su rehabilitación

La nena que fue atropellada por un patrullero en Plottier ya se encuentra "en óptimas condiciones para empezar la rehabilitación".

Catalina Galcerán , la nena atropellada por un patrullero en Plottier , comenzó una nueva etapa de su proceso de rehabilitación. Según contó su padre a LM Neuquén , este martes fue trasladada sin inconvenientes al centro especializado Fleni, ubicado en Escobar, provincia de Buenos Aires.

"Catalina está en óptimas condiciones para empezar la rehabilitación", contó Esteban Galcerán, el papá de Catalina. "Fue un traslado muy ordenado , la gente acá es muy profesional. Nos recibieron cerca de las 7 de la tarde", agregó respecto a la recepción en el centro de rehabilitación.

Según explicó, la jornada de este miércoles se la dedicarán a presentarles el esquema de rehabilitación de la nena y cómo se incluye a todos los especialistas. "Hoy recibimos a varios especialistas de kinesiología, fonoaudiología, etc. Ya empieza con el diagrama de rehabilitación específico para ella ", dijo.

Fleni escobar rehabilitación neurológica

La recuperación de su cirugía de "fijación" fue rápida. "Tiene un collarín ahora para guardar la estabilidad por el momento, hasta que la revisen", contó Esteban. Además, explicó que la nena "tuvo otra intervención, un botón gástrico. Un botón en la superficie de la panza. Como viene recibiendo intervención tras intervención esa fue menor en comparación", expresó.

Esteban también contó que tanto él como Paola, la mamá de Catalina, también participarán del proceso de rehabilitación. "Nos van a enseñar cómo cuidarla. Cada especialidad nos va a explicar cómo actuar", dijo. Según les explicaron, la intervención de los padres en el proceso es positiva anímicamente para la nena.

A partir de hoy, los padres van a estar 24 horas presentes en el centro. Desde ahora y hasta febrero se alojarán en un lugar cercano al Fleni, mientras que a partir del mes próximo se los reubicará dentro del campus, en un sector dedicado específicamente para las familias.

Catalina nena atropellada por un patrullero en Plottier (1)

Respecto al tiempo estimativo del tratamiento, el hombre afirmó que sería irresponsable que los médicos hablen de tiempos en esta etapa. "Cada paciente reacciona y evoluciona cómo puede. El tiempo lo va a determinar Catalina", comentó. "Lo que sí nos dijeron que esto es con paciencia y es largo, así que nos armamos de paciencia nomás", expresó.

Cómo fue la última operación de Catalina

Tras varios días de estudios y evaluaciones, la fecha fue fijada para el martes 13. El procedimiento comenzó a las 14 y duró cinco horas. Según Esteban, ni siquiera los médicos especialistas del Fleni pueden explicar cómo el cuerpo de la nena aguantó las cuatro operaciones que ya lleva, luego de sus gravísimas lesiones. "La realidad es que no se explican por qué Catalina está viva", expresó.

Fue una operación de muchas horas y mucho riesgo. Esteban confesó que el pronóstico era incierto antes de la intervención. Según los médicos, pocos pacientes suelen llegar a esta instancia recuperándose de lesiones cervicales tan complejas. "No suelen llegar a la operación, se quedan en el camino", dijo el hombre.

Esteban explicó que las horas en las que su hija estaba en quirófano fueron "matadoras". "La incertidumbre y el miedo estuvieron muy presentes. Son momentos en los que quedas suspendido", expresó.

La operación era de "fijación", es decir, debían colocarle una prótesis en las vertebras cervicales, fracturadas en el siniestro, para que su cráneo esté estable y evitar daño en la médula espinal. "Quedó todo como ellos esperaban", contó.