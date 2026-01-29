Denuncia contra la Policía Federal por un procedimiento "ilegal" contra un dirigente de ATE

ATE Neuquén acusó a un jefe de la Federal de pedir datos e "información sensible" sin orden judicial sobre un afiliado de la Delegación de Guardafauna.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) Neuquén , Carlos Quintriqueo , presentó una denuncia formal y una acción penal contra un jefe de la Policía Federal Argentina por un procedimiento que calificó como “irregular, extralegal y violatorio de garantías constitucionales” contra un afiliado del sindicato en Junín de los Andes.

La presentación fue dirigida al ministro de Seguridad provincial, Matías Nicolini, y paralelamente al Juzgado Federal de Zapala.

Allí, Quintriqueo denunció al subcomisario Alfredo Adrián Pantoja , jefe de la División Unidad Operativa Federal San Martín de los Andes, por presunto abuso de autoridad e "incumplimiento de deberes de funcionario público y persecución gremial y/o política".

Junin de los Andes ATE realizó la denuncia contra la Policía Federal de Junín de los Andes.

Según la denuncia, el pasado 27 de enero el jefe policial remitió una nota “urgente” a la Delegación Guardafauna de Junín de los Andes solicitando información sensible sobre el trabajador Cristian Emanuel Leston —si pertenece a la repartición y qué tareas cumple— amparándose en una causa penal en trámite. Al parecer, el funcionario policial se habría tomado la atribución incluso de "sugerir sumarios" y hasta el desplazamiento del trabajador estatal.

Denuncia contra la Policía Federal: "Hostigamiento"

ATE puntualizó que el pedido se realizó sin orden judicial ni requerimiento fiscal, y que se apoyó en imputaciones no probadas. Es algo que, de acuerdo a la presentación judicial del sindicato estatal, está vulnerando el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad.

Quintriqueo advirtió además sobre el riesgo de una sanción laboral injusta, al entender que el objetivo práctico del requerimiento fue presionar a la autoridad administrativa para que inicie acciones disciplinarias basadas en afirmaciones no validadas por un juez. La gravedad, sostuvo, se agrava porque Leston es dirigente sindical de ATE, lo que “sugiere una maniobra de hostigamiento gremial y político”.

Carlos-Quintriqueo.jpg Carlos Quintriqueo secretario general de ATE Neuquén.

En el petitorio, ATE exigió que el Ministerio ordene de manera inmediata a Guardafauna abstenerse de brindar cualquier dato sobre el trabajador, que se fije una política clara para entregar información solo ante requerimientos formales de juez o fiscal, y que se remitan copias a la Fiscalía y a la propia Policía Federal para que evalúen responsabilidades.

En paralelo, Quintriqueo endureció el tono en redes sociales. En un mensaje publicado en X, denunció que en Neuquén la Policía Federal aplica la “doctrina Milei”, “vuelve la lógica del enemigo interno y se suprime la Justicia”, y repudió el procedimiento por violar la Constitución y configurar persecución gremial, al tiempo que exigió garantías para el Estado de Derecho.

ATE Neuquén: el desalojo en la Ruta 40

Hace unas semanas, Quintriqueo, también había cuestionado con dureza el desalojo realizado sobre la Ruta 40 por Gendarmería Nacional en Junín de los Andes, -cono la aplicación del "protocolo Bullrich"- y advirtió que se trata de un conflicto social profundo que “va a tener consecuencias” si no se atiende de manera política.

El sindicalista explicó que el reclamo fue protagonizado por un grupo de trabajadores municipales que se encuentran bajo un régimen extremadamente precario, creado por ordenanza en gestiones anteriores y del que muchos tienen conocimiento.