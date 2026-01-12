¿Qué pasó con el corte de ATE programado para este lunes en Ruta 7?

El gremio que conduce Carlos Quintriqueo había anticipado un reclamo en la ruta en el arranque de la semana.

El fin de semana en Neuquén concluyó con un anuncio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) : este lunes 12 cortarían la Ruta 7 a la hora pico de la mañana. Sin embargo y como era esperado, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y el gremio no cortará.

El motivo por el cual el gremio liderado por Carlos Quintriqueo había determinado cortar la ruta, es por la falta de pago a trabajadores eventuales de Salud . Según revelaron, también les adeudan desde el mes de octubre y el aguinaldo .

La conciliación obligatoria se extiende hasta diez días hábiles. Este viernes 16 las autoridades de Salud y el sindicato deberán sentarse a negociar en una audiencia, según publicó Centenario Digital.

ate corta ruta 7

El secretario de la Zona Este, Ricardo Tabia, indicó a LM Neuquén que es un problema de burocracia y que es un problema que "viene hace mucho tiempo".

Esta medida de fuerza se da en el marco de una semana de lucha por parte del gremio, ya que comenzó el martes con una medida de fuerza en el Hospital. Hay trabajadores que hasta el momento no han cobrado pese a que realizaron su labor, y hoy en día se ven imposibilitados de pagar sus alquileres, tarjetas y otros gastos. "Es insostenible", definió Tabia esta situación.

Diciembre cerró con los reclamos de salud vigentes

El 22 de diciembre, personal de salud se manifestó en el Centro Administrativo Ministerial (CAM) para dar visibilidad a una serie de reclamos de larga data. Se reunieron durante la mañana en las puertas del edificio para llevar a cabo un "brindis de fin de año" con el fin de enumerar todos sus pedidos.

La actividad tuvo una amplia convocatoria, según contaron fuentes gremiales a LM Neuquén. "Le llamamos brindis de cierre de año, pero en realidad nos venimos a manifestar por todas las falencias que está teniendo el Ministerio de Salud, tanto de parte del ministro como de las subsecretarias y conducciones intermedias. Venimos denunciando ya hace un tiempo largo la falta de recurso humano, la falta de insumos, la falta de medicamentos", explicó el referente de ATE salud, Juan Millapán al móvil de LU5.

"La verdad que este último tiempo se profundizó el faltante en los hospitales. En salud no tenemos nada por lo que brindar", agregó.

ate salud Cam

El referente gremial detalló cuáles son algunos de los reclamos puntuales por los que el sector se encuentra en reclamo y negociación permanente.

En primer lugar, contó sobre concursos que presentaron irregularidades para la contratación de personal. "Hay concursos que donde el propio ejecutivo, en el medio del concurso, asesoran a las postulantes de ellos, como lo que está pasando, por ejemplo, en Bouquet Roldán, lamentablemente rompiendo un equipo de trabajo de las médicas pediatras y fue más que evidente el concurso que se hizo de la jefatura, en la cual quedó suspendido por todas estas irregularidades", indicó Millapán.

Además, relató que durante la mañana del mismo 22 desde el gremio se reunieron con choferes de ambulancia del norte neuquino "en la cual ya hace como 2 meses habíamos pedido se puedan abordar diferentes temas. Lamentablemente recién terminamos la reunión, no hay respuesta de nada". Reclaman la regularización de los viáticos, que provocan que los choferes no tengan, por ejemplo, lugares en los que descansar en caso de enfrentar condiciones climáticas adversas.

Otro punto es el de la asesoría legal. "Siempre antes de tomar un conflicto hacemos la notificación que corresponde en trabajo, en tiempo y forma", explicó el referente gremial.

Ate Salud (3).jpg Claudio Espinoza

Sin embargo, contó que, en el marco de un reclamo de mucamos por falta de recursos humanos y tras llegar a un acuerdo, se encontraron con que una de las subsecretarias había realizado un pedido de sumario.

"Esas cosas nosotros no las vamos a tolerar, no las vamos a dejar pasar. Por suerte el día jueves o viernes nos llegó la notificación de que esta misma subsecretaria suspendía esta acción, pero la verdad que es lamentable de cómo se vienen manejando", reclamó Millapán.

Según explicó Millapán este lunes, durante la próxima semana algunos de estos reclamos podrían tener una respuesta.