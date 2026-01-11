ATE comienza la semana con un corte en Ruta 7: cuál es el reclamo

El gremio que conduce Carlos Quintriqueo sale a la ruta con reclamos al gobierno provincial. Qué se sabe del corte.

La Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) este lunes 12 por la mañana llevará a cabo un corte de la Ruta 7 . A la altura de la tercera rotonda de Centenario , el tránsito se verá sumamente complicado en el inicio de semana a partir de las 7 de la mañana. Se espera que el conflicto pueda terminar en una conciliación obligatoria.

El motivo por el cual el gremio liderado por Carlos Quintriqueo toma esta medida, es por falta de pago a trabajadores eventuales de Salud . Según revelaron, también les adeudan desde el mes de octubre y el aguinaldo .

El secretario de la Zona Este, Ricardo Tabia, señaló a Centenario Digital que la propuesta del ejecutivo es que el día saldría la complementaria. También reclaman por continuidad laboral y firma de decretos.

A primera hora de la mañana irán a ese sector de la ruta y es probable que realicen un bloqueo total, por lo que habrá desvíos por la zona de chacras de Centenario. Según indicó Tabia a LM Neuquén, es un problema de burocracia y que es un problema que "viene hace mucho tiempo".

ATE Salud corte Ruta 7 El corte de la Ruta 7 por partir de ATE se levanta a partir de las 10 de este jueves.

Esta medida de fuerza se da en el marco de una semana de lucha por parte del gremio, ya que comenzó el martes con una medida de fuerza en el Hospital. Hay trabajadores que hasta el momento no han cobrado pese a que realizaron su labor, y hoy en día se ven imposibilitados de pagar sus alquileres, tarjetas y otros gastos. "Es insostenible", definió Tabia esta situación.

A principios de diciembre, ATE mantuvo una reunión paritaria con el gobierno provincial de cara al 2026. En aquel entonces, Quintriqueo reveló a LM Neuquén que hubo por parte del gobierno una propuesta concreta, había números y, sobre todo, había un clima político muy distinto al de las semanas anteriores.

El Ejecutivo cree que puede cerrar con un amplio sector del empleo público. Y ATE, al menos en esta primera lectura, lo vio viable para ser puesto en consideración entre sus afiliados. "Vamos a analizar la propuesta, hemos trabajado con muchos sectores que demandaban respuestas", dijo lacónicamente Quintriqueo, en diálogo con este medio.

Lo central es que el Gobierno dejó atrás el esquema rechazado originalmente -la prórroga del IPC por seis meses para todo 2026- y presentó una oferta mejorada, más flexible y con un sendero de recomposición que permitirá activar la discusión dentro de las bases.

El paquete incluye la actualización por IPC por un semestre, con un tramo revisable y ajustes atados a inflación acumulada; mecanismos compensatorios para sectores que vienen perdiendo poder adquisitivo y la posibilidad de revisión trimestral para algunas áreas críticas. Además, se espera la recuperación parcial de salarios atrasados en etapas aun a definir.