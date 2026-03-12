"Yo te conozco por golpista": Victoria Villarruel denunció a Luis Petri por calumnias e injurias
Tras las fuertes declaraciones del exministro de Defensa, la vicepresidenta presentó una denuncia en la Justicia.
Este jueves por la mañana, la vicepresidenta Victoria Villarruel denunció penalmente al diputado y exministro de Defensa, Luis Petri por calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión.
Recientemente, Petri declaró que Villarruel "apostó por el fracaso del Gobierno" y se "ofreció para ser una alternativa siendo parte" de la administración guiada por Javier Milei.
Esta declaración tuvo lugar luego de las sesiones ordinarias en el Congreso, donde se mostró claramente el distanciamiento entre las máximas autoridades.
Por su parte, Villarruel respondió primero en las redes, y lo calificó como un "cosplayer". Ahora, hizo la denuncia penal. "A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldo más bajos de todas las fuerzas", había consignado Villarruel en sus redes. La respuesta de Petri fue categórica: "Yo te conozco por golpista".
En este sentido, en las últimas horas la presidenta del Senado radicó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py por los delitos de "calumnias o falsa imputación, injurias, infracción artículo 213 bis del Código Penal, otros atentados contra el orden público y amenaza de rebelión".
Aunque Villarruel buscó minimizar la polémica públicamente durante su visita a Expoagro 2026, decidió avanzar con la denuncia, que también alcanza a los periodistas Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, de A24, por replicar y comentar las acusaciones de Petri.
Noticia en desarrollo
