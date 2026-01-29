Neuquén intensifica la limpieza de canales antes de la temporada de lluvias

El trabajo comenzó en enero y se extiende durante todo el verano, con una planificación que abarca más de 300 kilómetros de canales distribuidos en distintos sectores de la capital.

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha el operativo anual de limpieza integral de los canales a cielo abierto de la ciudad, una tarea preventiva clave ante el inicio de la temporada de lluvias, prevista a partir de marzo. El trabajo comenzó en enero y se extiende durante todo el verano, con una planificación que abarca más de 300 kilómetros de canales distribuidos en distintos sectores de la capital.

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, explicó que se realiza “la limpieza que se hace de todos los canales a cielo abierto previo a que entremos en los meses donde tenemos mayor cantidad de lluvias”.

Recordó que la ciudad cuenta con dos cursos principales que desembocan en el río, el canal Villa María y el arroyo Durán, además de una extensa red de desagües pluviales abiertos y cerrados que conforman el sistema de drenaje urbano.

Mariel Bruno limpieza

La funcionaria detalló que las tareas incluyen la limpieza de todos los canales a cielo abierto, con una planificación que se extendió desde enero hasta abril. “En este momento estamos trabajando sobre el canal Saavedra”, señaló, y precisó que las tareas se realizan con retroexcavadoras y camiones, retirando residuos flotantes, vegetación y sedimentos que impedían la correcta circulación del agua.

Bruno indicó que los trabajos se replican en todos los sectores de la ciudad y que la magnitud del sistema demanda varios meses de intervención. “Tenemos más de 300 kilómetros de canales en toda la ciudad, por eso es una planificación que lleva todo el verano”, afirmó.

Señaló que el operativo se repite dos veces al año. “Luego lo volvemos a retomar en junio o julio, volvemos a dar la vuelta y repasar los primeros canales que limpiamos a comienzos de año”, indicó.

Neuquén intensifica la limpieza de canales antes de la temporada de lluvias

La subsecretaria advirtió además sobre la persistencia de residuos de gran tamaño arrojados de manera indebida en los canales, a pesar de la existencia del servicio de recolección puerta a puerta. “Seguimos encontrando lavarropas, heladeras y elementos que nunca deberían llegar a un canal”, sostuvo, y remarcó que, aunque la cantidad disminuyó, el problema continúa generando obstrucciones y riesgos ante lluvias intensas.

En ese sentido, Bruno explicó que una práctica habitual sigue siendo dejar bolsas de residuos en la orilla de los canales, lo que provoca que, con el viento, vuelvan a caer dentro del curso de agua. “Cuando ese residuo llega a una alcantarilla se traba y ahí empezamos a tener problemas de circulación”, señaló, y expresó que “lamentablemente la gestión de los residuos por parte de algunos vecinos sigue siendo deficiente y genera estos inconvenientes en los cursos de agua”.

Por último, detalló que los trabajos varían según la ubicación de los canales. En los sectores cercanos al arroyo Durán se retira principalmente vegetación, mientras que en los canales ubicados sobre la barda, donde no hay crecimiento vegetal, se remueven sedimentos propios del funcionamiento del sistema.

“Son dos tipos de retiro habituales, además de los residuos que provienen de la acción humana”, concluyó, y confirmó que las tareas se realizan todos los días, como parte de una campaña sostenida de mantenimiento preventivo de la infraestructura pluvial de la ciudad.