Chubut: se incendia una reserva forestal junto al Parque Nacional Lago Puelo

El fuego afecta un bosque nativo de alta montaña al que solo es posible llegar a través del lago. Fue iniciado por rayos que cayeron durante el fin de semana.

Brigadistas de Parques Nacionales y del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut trabajaban este martes por la mañana en un incendio que afecta a la reserva forestal El Turbio, junto al Parque Nacional Lago Puelo.

Según informaron autoridades del área protegida de la región noroeste de Chubut , el fuego fue iniciado por la caída de rayos durante las tormentas del último fin de semana, y avanza sobre un sector de bosque nativo en plena cordillera, a donde es muy difícil llegar, lo que obligó a montar un operativo especial con un avión hidrante e intentando acceder a través del lago.

“Estamos trabajando con todo el personal disponible y con el acompañamiento de medios aéreos”, confirmó el intendente del Parque Nacional, Sergio Rusak.

La geografía del lugar impide que los brigadistas accedan por tierra a la zona del incendio, por lo que la vía lacustre es la única alternativa para acercar a los equipos.

De acuerdo con lo que se informó, el personal atraviesa el lago y luego continúa a pie por la zona de cordillera hasta alcanzar el punto donde se concentra el incendio.

El incendio afecta bosques nativos en Lago Puelo, Chubut.

A la vez, desde el aeródromo local precisaron que un avión hidrante con base en El Bolsón se incorporó al operativo y efectúa descargas sobre el foco del incendio.

La sequía y las tormentas eléctricas, dos enemigos

El área afectada se encuentra en un bosque nativo de alta montaña, dentro de la cordillera chubutense, lo que obliga a reforzar el monitoreo debido a la permanencia de material fino seco que puede actuar como combustible y las condiciones meteorológicas variables, dos aspectos que hacen más compleja la situación.

Las autoridades que investigan las causas del inicio del incendio lo relacionaron con la tormenta eléctrica registrada el fin de semana, según las primeras evaluaciones.

Además, la región atraviesa un período de sequía severa, con tormentas eléctricas pero sin precipitaciones significativas.

Fuentes técnicas de Parques Nacionales aportaron un mapa oficial de descargas eléctricas correspondiente al 29 de noviembre, elaborado mediante la plataforma meteorológica Geo-Rayos.

El registro marca impactos directos de rayos en la zona donde actualmente se desarrolla el incendio, lo que permite afirmar que el origen del fuego está asociado a la tormenta eléctrica, explicaron.

“Según nuestras verificaciones, en ese lugar cayó un rayo”, confirmaron también el Parque Nacional Lago Puelo.

Controlaron otros incendios en Chubut

Por otra parte, el mapeo de descargas eléctricas muestra decenas de rayos en el corredor cordillerano, desde Lago Puelo hasta la zona de la Cuesta del Ternero y sectores altos de la comarca, por lo cual el monitoreo de situación es permanente en toda la región ante la posibilidad de que surjan otros focos de incendio.

La semana pasada, las tormentas eléctricas que afectaron a gran parte de la Patagonia, provocaron incendios forestales en el otro extremo de la provincia de Chubut, cerca de las ciudades de Rawson y Puerto Madryn.

Allí, tras un enorme trabajo de brigadistas y bomberos, puesto que no había caminos abiertos para acceder a los lugares donde se estaban incendiando los campos, se pudieron extinguir las llamas con la ayuda de las lluvias del fin de semana, pero después de haber consumido cerca de 1.500 hectáreas de zonas rurales.