Temporal en Chubut: un pueblo quedó aislado por un aluvión de agua y barro

Vialidad Provincial trabajaba en los accesos a Paso de Sapo. Se trata de una localidad a la que solo se llega por caminos de ripio desde Esquel o la Ruta Nacional 25.

El temporal de lluvia, granizo y tormentas eléctricas que este fin de semana azotó la zona de la Cordillera de los Andes en la Patagonia argentina , dejó incomunicada la localidad de Paso de Sapo , ubicada sobre la Ruta Provincial 12 de Chubut , a unos 180 kilómetros de Esquel y 160 de la Ruta Nacional 25.

En Paso de Sapo viven 500 habitantes según el último censo, y se accede únicamente por caminos de ripio. Este domingo por la tarde, las rutas provinciales 12 y 4 sufrieron el embate del agua y del barro y este lunes, personal de la Dirección de Vialidad Provincial de Chubut continuaba trabajando para restablecer la circulación vehicular.

Según informó el intendente municipal de Paso de Sapo, Víctor Candia, este lunes por la mañana, el pueblo solo tenía conexión vehicular con Piedra Parada y la localidad de Gualjaina , situadas a 50 y 90 kilómetros, respectivamente, por la Ruta 12 camino a Esquel.

“Ahora, en este momento (lunes por la mañana), están trabajando dos máquinas, camino a Gastre", explicó el jefe comunal, en referencia a las rutas provinciales 13 y 4 que conectan con esa localidad, al norte de la provincia, y que permanecían cortadas.

Del mismo modo, seguían intransitables las rutas 12 y 13 hacia el sur, conexiones de Paso de Sapo con la Ruta Nacional 25.

El estado de los accesos al pueblo

“Por suerte no hubo tantas emergencias en el pueblo mismo”, señaló Candia. Dijo en ese sentido que, si bien la tormenta fue fuerte, solo se habían registraron algunas intervenciones en viviendas anegadas. “Pero no fue tan alevoso como otras veces”, graficó.

En cambio, la tormenta, que se sintió con mucha fuerza entre las 5 y las 7.30 del domingo y luego por la tarde del mismo día, impactó severamente en los caminos, que ya sufrían cortes por las lluvias del sábado.

“Hay mucho daño en las rutas”, admitió el intendente. Los sectores más comprometidos son los que conectan Paso del Sapo con Cerro Cóndor y Paso de Indios (ruta 12 hacia el sur) y Gastre (rutas 4 y 13), además del empalme con la ruta que llega desde Río Negro. También se registran daños en caminos vecinales y accesos rurales.

El trabajo de Vialidad Provincia de Chubut

Los aluviones generaron zanjones y cortes en varios puntos. “Mucha agua junta busca el curso hacia el río y lleva lodo, palo, tierra, monte…”, describió Candia.

Incluso, después de que las maquinarias habían logrado reabrir algunos tramos donde se trabajaba desde el sábado, “volvió a caer la tormenta y rompió la ruta otra vez”. Este lunes, dos máquinas estaban operando rumbo a Gastre y en sectores donde se registraron nuevos cortes.

Candia confirmó que se mantiene en contacto permanente con Vialidad Provincial y que el propio presidente del organismo lo llamó para evaluar la situación en tiempo real.

El jefe comunal confió en que, si cesan las lluvias, los caminos podrán repararse con mayor rapidez. “Necesitamos que se vaya un poco la humedad porque, si no, también es romper más con las propias máquinas", señaló.