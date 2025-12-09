Luis Caputo aseguró que la reforma laboral "es clave" para el Gobierno

El titular del Palacio de Hacienda se presentó en un evento organizado por la Fundación IEB, en un hotel del barrio porteño de Retiro.

El ministro de Economía, Luis Caputo aseguró este martes que la reforma laboral que el Gobierno nacional impulsa en el Congreso “es clave” para asegurar el crecimiento de la actividad, al tiempo que desestimó presiones del mercado y organismos para que el Banco Central compre reservas.

“La reforma laboral es clave porque la forma de conseguir mayor superávit ya no pasa por más el ajuste. Ahora será que la economía crezca y que haya más formalidad” , explicó ante unos 200 financistas reuidos en el Hotel Four Seasons, en el barrio porteño de Retiro a donde asistió LM Neuquén.

En una charla con el fundador y presidente de la sociedad de bolsa IEB, Juan Ignacio Abuchdid, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que para sostener el resultado fiscal “el crecimiento es un factor clave y en ese sentido la formalidad es importante”.

Al recordar la medida anunciada esta jornada de una nueva reducción de las retenciones a las exportaciones agrícolas, dijo que “en los próximos 6 años creciendo al 6% -lo que es perfectamente posible- vamos a devolver 500.000 millones de dólares al sector privado”.

caputo pelea intendente Pilar

Al hablar sobre la reforma de las leyes laborales afirmó que es “clave que haya formalización!”. Consideró que “la rigidez de nuestras leyes” impide ese propósito. “Es difícil crecer sin que crezca en el empleo formal”, explicó.

En ese sentido, Caputo destacó la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) previstos en la reforma. Servirán para costear despidos de empresas privadas. El ministro dijo que facilitar el proceso de desvinculación de un empleado es importante “porque las empresas no toman personal que después no pueden despedir”.

“Esto va a ser un cambio fuerte”, enfatizó el titular del Palacio de Hacienda.

“Se van a comprar reservas de manera ordenada”

Caputo afirmó, respecto del reclamo de acumulación de reservas internacionales que le hacen desde los organismos internacionales que “es importante entender que todas las políticas están relacionadas, no son compartimentos estanco”. Con ello se refirió a que la política monetaria y fiscal son importantes para mantener el camino de baja de inflación y deben coordinarse con la política cambiaria.

“Muy pocos se dan cuenta de la importancia coordinar esto. Economistas desconocen esto. Se puede acumular de manera desprolija o de manera prolija”, explicó.

Caputo agregó que “hay que hacerlo en la medida que la demanda de pesos aumenta, en primer lugar, porque como no hay profundidad de mercado estaría uno mismo generando una suba del tipo de cambio y provocando el desequilibrio”. “Si la emisión de pesos no es convalidad por el público genera inflación”, insistió.

No obstante anticipo que de acuerdo por relación que hay entre el tamaño de la economía (PBI) y la cantidad de pesos en circulación el Banco Central podría comprar hasta u$s7.000 millones el año próximo y agregó que por cada punto que suba la demanda de pesos se podrían agregar otros u$s7.000 millones mas. De ese modo, indicó que el Banco Central podría estar comprando entre u$s7.000 y u$s21.000 millones.