Reforma laboral: el Consejo de Mayo presentó el informe para el Congreso y la CGT activa un plan de acción

Habrá iniciativas legislativas que serán enviadas para ser tratadas en sesiones extraordinarias. La CGT avanzará en “en un plan de acción”.

Tras la presentación del informe final del Consejo de Mayo en la Casa Rosada , el Gobierno dio a conocer los principales lineamientos de los proyectos de ley que serán enviados al Congreso , entre ellos la reforma laboral y la modernización impositiva. La exposición estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien detalló las bases del programa impulsado por el presidente Javier Milei . En este escenario, la CGT reaccionó con dureza: convocó de urgencia a su consejo directivo para definir un plan de acción y advirtió que se prepara para confrontar con el Ejecutivo por los cambios propuestos en el mundo del trabajo.

Desde la sala de conferencias de Casa Rosada, el ministro coordinador explicó que los debates plasmados en el informe del Consejo se traducirán en iniciativas que el Poder Ejecutivo someterá a discusión en parte durante el periodo de sesiones extraordinarias y en el período legislativo de 2026 . El extenso documento incluye el proyecto de reforma laboral y contempla las sugerencias planteadas por los integrantes del Consejo que no fueron tomadas, pero que estarán publicados en el sitio oficial Argentina.gov.ar.

El Consejo de Mayo celebró su última edición de este 2025 antes de la formalización del informe final, sin la presencia del titular de la UOCRA, Gerardo Martínez. Entre los compromisos asumidos se encuentran la defensa de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la modernización educativa y laboral, una reforma tributaria, la explotación de recursos naturales, la reforma previsional y la apertura al comercio internacional, según destacó el jefe de ministros.

Con respecto a la modernización laboral, el informe contempla la derogación de normas consideradas obsoletas, como la Ley de Teletrabajo, surgida durante la pandemia, que según Adorni “no obtuvo el efecto deseado”. Sin embargo, el proyecto final aún no fue publicado debido a que se encuentra en plena redacción.

Este mediodía, el exvocero recibió a cinco de seis consejeros para discutir los últimos detalles del documento conjunto. Lo rodearon en la mesa del Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los autores del proyecto de “modernización” laboral, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; el diputado nacional Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

En el encuentro estuvo ausente el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez. El dirigente faltó en un contexto de malestar se generado a raíz de la posibilidad de incluir la limitación de las cuotas solidarias de los sindicatos en el proyecto de reforma laboral, lo que afecta directamente el financiamiento de los gremios. Por ello, la Confederación General del Trabajo (CGT) tensó su postura.

Adorni se hizo eco de la ausencia y atribuyó el accionar a un problema de tiempos que le impidió al titular de la UOCRA dar el presente dado que, según precisó, se encontraba en viaje de retorno al país desde Washington, Estados Unidos.

El plan de acción de la CGT contra la reforma laboral

A la CGT le cayó mal el contenido del proyecto oficial de reforma laboral y la urgencia que la senadora libertaria Patricia Bullrich le quiere imponer al debate. “No nos van a llevar de las narices”, dijo un histórico sindicalista.. Bullrich pretende que la iniciativa que envió Milei comience a tratarse en el Senado esta misma semana y que se trate en el recinto antes de fin de año.

La estrategia de la CGT es abrir un canal de diálogo con gobernadores y legisladores de la oposición para intentar evitar que el proyecto avance en el Congreso. Hubo reuniones con los mandatarios de Provincias Unidas y con legisladores del PJ. Pero no hay optimismo en que el proyecto no avance en el Congreso, teniendo en cuenta que La Libertad Avanza quedó como la primera minoría y selló alianzas con otros bloques dialoguistas.

La central obrera no descarta activar un plan de lucha, que contemple presentaciones judiciales [consideran inconstitucional las limitaciones al derecho a huelga], pero que también se debata la posibilidad de una manifestación callejera o un nuevo paro general. La CGT ya le activó tres huelgas generales a la gestión de Milei, todas ellas con impacto dispar.

“El borrador del proyecto de reforma laboral que envió el Gobierno es regresiva, no protege al trabajador”, consideró un abogado laboralista que asesora a por lo menos cinco gremios de peso que integran la CGT.

El debate del jueves en la CGT se anticipa tenso y caliente, ya que será el primero con las diferentes tribus después de lo que fue el recambio de autoridades, que dejó a varios dirigentes disconformes con el reparto de poder interno.