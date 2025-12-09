País La Mañana Consejo de Mayo Consejo de Mayo: Adorni presentó informe final 2025 y anunció envío de reformas

El jefe de Gabinete destacó las negociaciones y confirmó que "de los 10 puntos propuestos" en el Pacto de Mayo "se trataron 8" en el marco del Consejo de Mayo.







En horas del mediodía de este martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó la presentación de los proyectos que enviará al Congreso, en la presentación del informe final 2025.

El Consejo de Mayo se reunió a las 13.30 en Casa Rosada para dar un cierre y presentar el informe final que elevarán junto con los proyectos a tratar durante las sesiones extraordinarias, convocadas por el presidente Javier Milei.

Adorni, destacó que “de los 10 puntos propuestos” en el Pacto de Mayo “se trataron 8” en el marco del Consejo de Mayo, y aclaró que “la coparticipación federal requiere la presencia de todos los gobernadores” y “la reforma previsible requiere previamente modificaciones en el esquema laboral”.