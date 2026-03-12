Alarma por una amenaza de bomba en la AMIA y la Embajada de Israel: reforzaron la seguridad

La amenaza se atribuye a la “Yihad Islámica”, encendió las alertas de seguridad en la Argentina en el contexto de Guerra en Medio Oriente.

El mensaje enviado a la AMIA advertía sobre explosivos y recordaba los ataques de 1992 y 1994.

La AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) denunció que recibió un mail con una amenaza de bomba que aludía a los históricos atentados contra la Embajada de Israel y la mutual judía . El mensaje, titulado “Yihad Islámica” , fue enviado durante la madrugada y encendió las alertas de seguridad en la Argentina en el contexto de la Guerra de Medio Oriente .

El mail, titulado “YIHAD ISLAMICA”, aseguraba que habían plantado explosivos dentro de la mutual judía y la Embajada de Israel , recordando los atentados sufridos en los años 1994 y 1992, respectivamente.

en dicho correo -según indica un informe publicado por Infobae - se hacía mención a “que no se quedarían de brazos cruzados y que matarían a los sionistas, destacando citas del Corán y un hadiz” , detallaron las fuentes.

Ante la amenaza, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA realizó una inspección interna y externa. El resultado fue negativo respecto a explosivos.

Ataques AMIA El aniversario del atentado a la AMIA tendrá homenajes.

Al mismo tiempo, personal específico efectuó levantamiento de metadatos con el objetivo de lograr identificar la IP del remitente. En la causa intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo de Sebastián Ramos, Secretaría N° 18, de Pablo Andrés Febre.

¿Qué es la Yihad Islámica?

Yihad Islámica Palestina es un grupo yihadista e islamista sunita, que tiene, según los reportes, respaldo iraní. Considerado terrorista por Estados Unidos e Israel, entre otros países, protagonizó ataques suicidas con bombas, atentados con explosivos y secuestros en diferentes puntos de la región.

Su principal objetivo es la destrucción del Estado de Israel y su reemplazo por un Estado islámico en los territorios palestinos.

Las fuentes consultadas por este medio destacaron que no creen que el mail enviado a la AMIA sea una amenaza directa de un grupo terrorista. Por el contrario, estiman que podría tratarse de un mensaje interno destinado al Gobierno argentino con motivo del apoyo a los países aliados en la guerra contra Irán.

Yihad Islámica

El atentado a la Embajada de Israel

El atentado a la Embajada de Israel en Argentina ocurrió el 17 de marzo de 1992. El ataque terrorista dejó 22 muertos y 242 heridos. Destruyó la sede de la embajada y del consulado, ubicadas en la calle Arroyo.

El 18 de julio de 1994 un coche bomba estalló en la sede de la AMIA, ubicada en la calle Pasteur. Es considerado el ataque terrorista más grave de la historia argentina, con 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.

Argentina reforzó la seguridad

Desde el sábado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la “Operación Furia Épica” con el fin de frenar el avance nuclear de Irán, Argentina elevó el nivel de seguridad a “Alto” en todo el territorio nacional luego de respaldar la ofensiva de esos países en Medio Oriente.

Amia.jpg

Desde entonces, las Fuerzas Federales de Seguridad aplican un protocolo especial destinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

En primer lugar, se dispuso un servicio permanente de cobertura de la comunidad judía y sedes diplomáticas de los estados involucrados en el conflicto bélico; se reforzó la seguridad en fronteras, aeropuertos, represas y centrales nucleares.