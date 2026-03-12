La confusión generó repercusiones y malestar en algunos sectores. El reclamo que inició la UCR.

El insólito error de Google Maps que confundió a Raúl Alfonsín con un dictador.

Un usuario de la red social X descubrió un insólito error que se registró en Google Maps . Un monumento dedicado al expresidente Raúl Alfonsín en Bahía Blanca , ciudad de la provincia de Buenos Aires, lleva el nombre de un exdictador iraquí.

La situación se dio a horas de una nueva conmemoración, este jueves, del nacimiento del emblemático dirigente del radicalismo.

La situación fue difundida por el medio local La Nueva, que señaló que un usuario de la red social X advirtió la confusión al buscar el punto en el servicio de mapas de Google . El mensaje mostraba que la escultura dedicada al expresidente argentino figuraba con el nombre del exmandatario iraquí.

Este monumento, que corresponde a la rotonda de las avenidas Cabrera y Fruet, aparece identificado como "Monumento a Saddam Husein".

Tras la publicación, el tema comenzó a circular rápidamente en redes sociales. Distintos usuarios verificaron la ubicación en Google Maps y confirmaron que el sistema efectivamente mostraba ese nombre para el monumento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cuervodebahia/status/2031510101127782405?s=20&partner=&hide_thread=false Resulta que en Bahía Blanca, hicieron un monumento al gran Raúl Alfonsin. El problema?

Que Google Maps no lo identifica bien. …@BizaRraff @UCRNacional pic.twitter.com/Wsu9ljIPyI — Lichi (@cuervodebahia) March 10, 2026

La respuesta de la UCR por el error de Google Maps

Tras la publicación, dirigentes del radicalismo iniciaron gestiones para corregir el error. Juan Cruz Lissarrague, convencional de la UCR bonaerense, respondió al hilo y difundió una captura de pantalla con el pedido de modificación presentado ante Google para cambiar la denominación del sitio.

"Al principio uno también lo tomó un poco a chiste porque fue muy gracioso, pero enseguida intentamos hacer las gestiones para que lo cambien", señaló en diálogo con Bahía Hoy.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lissarraguejc/status/2031551843210264793?s=20&partner=&hide_thread=false ya iniciamos las gestiones pic.twitter.com/qzb2AFLGlh — Juan Cruz Lissarrague (@lissarraguejc) March 11, 2026

El monumento fue inaugurando en 2023 por el Comité Radical de Bahía Blanca, donde se recrea la silueta de Alfonsín. La obra se presentó a modo de homenaje, al cumplirse 14 años de la muerte del expresidente.

En aquel acto de inauguración participaron diferentes dirigentes radicales y referentes políticos locales, entre ellos el propio Lissarrague.

"El martes a la noche hicimos el reclamo que se hace ahí mismo en Google Maps, donde uno puede modificar direcciones o lugares. Yo hice la presentación y también le pedí a otros militantes que lo hicieran para que no quede un solo reclamo", detalló el convencional de la UCR bonaerense en diálogo con La Brújula 24.

Pese al pedido de cambio, el error persiste en Google Maps. La situación volvió a poner en evidencia cómo los errores en sistemas colaborativos pueden generar situaciones inesperadas en el espacio público.

rotonda alfonsin (1)

Por qué en Las Grutas acusan de mentiroso a Google Maps

Parece que fueron varios los que se perdieron en el lugar. Cientos de turistas que hicieron caso a Google maps pero nunca llegaron a destino este verano. Ahora, a una creadora de contenidos que se encontraba vacacionando en Las Grutas y pasó por allí se le ocurrió subir un cartel gracioso a su tiktok que desmiente a la aplicación y el video rápidamente se viralizó en la red social, llenándose de comentarios.

Se trata de @cinticonte y su pareja, que decidieron pasar una tarde agradable en el Sótano, ubicada a 8 km del balneario Piedras Coloradas ya unos 14 km al sur de Las Grutas.

Con una cartelería muy efectiva, creada por los lugareños, se puede ver en el video que dice “Acá no está el Sótano” seguido de la afirmación “google miente”. Una pícara ayuda, para que los turistas eviten caer en la trampa de la aplicación de Google Maps que los dirige a cualquier otro sitio.