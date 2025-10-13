Trelew: dolor por Tiziano, el nene que iba a jugar un torneo de fútbol infantil y murió atropellado en Ruta 25

Lo embistió una camioneta a la altura de Paso de Indios. El conductor fue detenido. Clubes de toda Chubut expresaron sus condolencias.

La ciudad de Trelew continúa conmocionada por la muerte de Tiziano Mamani, un chico de 12 años de edad que falleció tras ser atropellado en la Ruta Nacional 25, en la localidad de Paso de Indios , también en la provincia de Trelew, adonde había viajado para jugar un torneo de fútbol infantil con su equipo, Manchester Junior.

La tragedia que enlutó al fútbol infantil del Valle y la Meseta de Chubut se produjo en el sector conocido como Plaza Triángulo, ubicado a la vera de la Ruta 25 en uno de los accesos a Paso de Indios.

Cerca de las 11.30 del domingo, Tiziano cruzó la calzada a la altura del kilómetro 366 de la ruta y fue impactado por una camioneta. Una ambulancia lo llevó al Hospital Rural Las Plumas, a unos 100 kilómetros de distancia. “El menor fue trasladado con vida, pero lamentablemente falleció camino al hospital de Las Plumas”, confirmaron fuentes policiales.

Imputaron al conductor de la camioneta

La camioneta que atropelló al chico es una Fiat Strada Adventure que conducía un hombre de 61 años quien viajaba con su esposa, de 64. Según el primer informe policial, en el vehículo, que quedó estacionado en la banquina junto al lugar del impacto, no se detectaron huellas de frenado, ni tampoco en el pavimento.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el conductor fue detenido e imputado por “homicidio culposo”. El cuerpo del niño fue trasladado a la Morgue Judicial de Trelew para la autopsia.

La Agencia Chubut Deportes, la Municipalidad de Paso de Indios y la de Las Plumas confirmaron que se harán cargo de los gastos de traslado, sepelio y acompañamiento a la familia, en coordinación con el Gobierno provincial. “El cuerpo de Tiziano ya está siendo trasladado a Trelew”, precisaron voceros del organicusmo provincial.

Mensajes desde Trelew y otros lugares de Chubut

Tiziano jugaba en el club Manchester Junior del barrio Moreira de Trelew, donde sus compañeros, entrenadores y familiares lo recordaron con enorme cariño.

Asimismo, en redes sociales, otros clubes de la región que también compiten en el Torneo de la Meseta expresaron mensajes de apoyo y solidaridad, reflejando la magnitud del dolor colectivo que provocó su partida.

“Acompañamos a familiares, amigos y al club Manchester Junior en este momento tan triste. Lamentamos profundamente su pérdida, manifestaron desde el equipo Tamo Activo, de Las Plumas.

Desde el club Río Chubut, de Rawson, también emitieron un mensaje de condolencias: “Regresamos con el corazón conmovido por lo ocurrido. Enviamos fuerza a la familia y a todo Manchester Junior.”

“Con profundo dolor y respeto, desde Deportivo Río Chubut fútbol infantil queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de Tiziano Mamani, jugador del equipo Manchester Junior del barrio Moreira de Trelew, quien con tan solo 12 años dejó una huella imborrable en el corazón de quienes lo conocieron”, indicaron desde esa institución.

“Acompañamos en este momento de inmensa tristeza a su familia, amigos, compañeros de equipo y cuerpo técnico, que viajaron con ilusión a participar del torneo en Pasos de Indios. Sabemos que no hay palabras que puedan aliviar el dolor, pero sí abrazos que reconfortan y recuerdos que iluminan”, agregaron.