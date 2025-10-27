Video viral: un nene de 4 años quedó encerrado dentro de una máquina de peluches

El pequeño ingresó por la abertura del juego y quedó atrapado. El insólito hecho ocurrió en Río de Janeiro y rápidamente se volvió viral.

El niño quedó atrapado en la máquina de peluches y los testigos grabaron el video del insólito momento.

Lo que comenzó como una salida familiar para disfrutar de una pizza terminó en una situación tan inesperada como preocupante. En una pizzería de São João de Meriti, cerca de Río de Janeiro , un nene de 4 años logró meterse dentro de una máquina de peluches y quedó atrapado . El insólito hecho, registrado en video por parte de los presentes, se volvió viral y las imágenes rápidamente recorrieron las redes sociales.

El protagonista de esta historia se llama Heitor , quien estaba cenando con sus padres cuando decidió salir a jugar. Pasaron los minutos y, al notar que el chico no volvía, sus papás comenzaron a buscarlo por el local.

De repente, un grupo de gente llamó la atención del matrimonio. Al acercarse, descubrieron que su hijo estaba adentro de la máquina de peluches , eligiendo tranquilamente un premio como si nada.

Video y relato de la mamá: “Me asusté”

La mamá de Heitor, Luana Cardozo, contó cómo vivió el inesperado episodio: “Cuando lo vi, me asusté. Nunca imaginé que una criatura de ese tamaño pudiera entrar en una máquina. Jamás pensé que iba a tener la valentía de meterse”, relató la mujer, que trabaja como peluquera.

Afortunadamente, el nene fue rescatado sin ningún tipo de herida y todo quedó en una anécdota para la familia y los clientes de la pizzería.

un nene de 4 años quedó atrapado dentro de una máquina de peluches en una pizzería

Un susto que terminó bien

El caso generó revuelo en el local y rápidamente se viralizó en redes sociales. Las imágenes muestran a Heitor rodeado de peluches, mientras los adultos intentaban ayudarlo a salir.

El episodio reavivó la preocupación sobre la seguridad de este tipo de máquinas en lugares frecuentados por chicos, aunque en este caso la historia tuvo un final feliz.

Un caso idéntico

En julio de este año, un caso similar ocurrió en la localidad de Mason, en Ohio, Estados Unidos, cuando un nene quedó atrapado en una máquina de peluches después de intentar meterse por el hueco por el que los ganadores retiran su premio.

Finalmente, agentes de la Policía de Mason y del Departamento de Bomberos llegaron al lugar y montaron un operativo de rescate. El chiquito fue sacado por la parte trasera de la estructura. “Al llegar, los Servicios Médicos de Emergencia de Mason atendieron al niño a salir de la máquina de garras y constataron que no sufrió lesiones”, concluyeron.

Cómo funcionan las máquinas de peluches

Aunque parecen simples juegos de destreza, las clásicas máquinas de peluches combinan habilidad y azar. El jugador controla una pequeña grúa mediante un joystick para intentar atrapar un muñeco y llevarlo hasta la bandeja de premios.

máquinas de peluche

Sin embargo, detrás de su apariencia inocente, estas máquinas están programadas con un sistema que regula la fuerza del agarre: la mayoría de las veces, la garra no ejerce suficiente presión para sostener el peluche, lo que hace que el premio se escape. Solo cada cierto número de intentos —cuando el sistema habilita una “jugada ganadora”— la garra se activa con toda su potencia, aumentando las chances de éxito del jugador en cuestión.