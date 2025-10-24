Jones Huala reinició la huelga de hambre: revirtieron su traslado a la cárcel de Esquel

La Justicia Federal retrotrajo la orden de un juez, luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación la cuestionó. Sigue en el penal de Rawson .

Facundo Jones Huala fue detenido en junio de 2025 en El Bolsón, y podría seguir con prisón preventiva hasta 2027.

El líder mapuche Facundo Jones Huala reinició su huelga de hambre después de que la Justicia Federal retrotrajera el permiso que le había concedido el juez de la causa en su contra para que fuera trasladado del penal de Rawson a la cárcel de Esquel .

La medida judicial llegó tras el cuestionamiento del Ministerio de Seguridad de la Nación a la decisión del magistrado, que se negó a cumplir con la autorización emitida por el Poder Judicial.

El magistrado había dado el visto bueno para que Jones Huala fuera derivado desde el establecimiento de máxima seguridad de la capital de Chubut –donde permanece detenido desde junio – hacia la Unidad 14 de Esquel , una cárcel de seguridad media .

El pedido del dirigente mapuche apuntaba a estar más cerca de Bariloche, ciudad donde vive su familia.

En su resolución, el juez hanía ordenado de manera urgente a las autoridades penitenciarias gestionar el cupo en la U14. Ante esta decisión, el convicto había suspendido la huelga de hambre líquida que venía sosteniendo como forma de reclamo para conseguir su traslado.

Jones Huala, con preventiva desde junio

Jones Huala está alojado en el penal patagónico bajo prisión preventiva desde mediados de año. Su detención se produjo luego de ser denunciado por presunta Asociación ilícita calificada, al haber justificado el uso de métodos violentos para la defensa de la causa mapuche durante la presentación de su libro "Entre Rejas Antipoesía incendiaria".

Por el momento la Justicia dispuso que permanezca detenido preventivamente hasta el 6 de diciembre. Pero la causa está encuadrada bajo la figura de delito complejo, lo que podría extender esa medida de coerción por hasta dos años, que se cumplirían en 2027. Acaso a sabiendas de que esto sería un hecho, el líder vinculado a la RAM inició su protesta.

Jones Huala inició una huelga de hambre en Rawson El viernes 10 de octubre Facundo Jones Huala había iniciado una huelga de hambre para reclamar su traslado. Luego de la orden del juez, la había suspendido, pero ahora la reinició.

Antes de la decisión de la Justicia Federal, hubo un dictamen de la Dirección de Régimen Correccional del Ministerio que conduce Patricia Bullrich, en rechazo del traslado. Su titular, Gabriel Aquino, argumentó que el establecimiento de Esquel "no reúne las condiciones adecuadas" para alojar al detenido.

Los argumentos desde el ministerio de Patricia Bullrich

El documento mencionaba los antecedentes del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), incluyendo la condena que cumplió en Chile por el incendio de una propiedad privada y la portación de un arma de fabricación casera.

El organismo también destacó su "alto nivel de exposición pública" y su "riesgo para la seguridad institucional". Por esos motivos, consideró que su permanencia en un penal de menor custodia sería "incompatible con el régimen de seguridad vigente".

Aquino señaló que Jones Huala se transformó en líder y fundador de la RAM, que no tiene domicilio fijo y alterna su residencia entre distintas ciudades de la Patagonia. Sin hacer referencia a delitos cometidos en territorio argentino, el funcionario argumentó también que los establecimientos penitenciarios están diferenciados por categorías.

La cárcel de Rawson –donde actualmente está alojado el imputado– es de máxima seguridad, mientras que la de Esquel, adonde pretendía ser trasladado, es de seguridad media y no cuenta con las medidas necesarias para alojarlo, según la postura oficial.

La defensa de Jones Huala, a cargo de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, cuestionó el rechazo judicial. "El Juez ahora deniega el traslado de Facundo (Jones Huala), por el momento, hasta que se expida el Consejo Correccional. Un papelón", aseguraron los defensores.