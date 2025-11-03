La angustia de la hija de la jubilada desaparecida en Chubut: "Nadie me dice nada, nadie vio nada, nadie sabe"

La búsqueda de Juana y Pedro ya lleva más de tres semanas, sin resultados. Desde el fin de semana se sumó una brigada especializada que llegó de Santa Fe.

Continúa la búsqueda de los jubilados Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales en Chubut.

Desde el 11 de octubre no se sabe nada de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, los jubilados que desaparecieron después de salir desde Comodoro Rivadavia para pasar un fin de semana juntos en la localidad de Camarones , también en la provincia de Chubut .

La búsqueda continúa, rodeada cada vez de más misterio, y cada vez cuesta más mantener las esperanzas de hallar a los dos jubilados -él, de 79 años y ella, de 60- que tenían una incipiente relación de pareja.

En los rastrillajes se ha involucrado personal a pie, perros rastreadores, caballos acostumbrados a recorrer la complicada zona donde Pedro y Juana se habrían perdido, vehículos todoterreno, acuáticos, aeronaves, helicópteros, drones y este fin de semana se sumó una brigada especializada de la provincia de Santa Fe equipada con drones térmicos, cámaras de detección de movimiento y sensores de temperatura humana.

Qué dijeron las hijas de Juana y de Pedro

Aldana Bothea, hija de Juana Morales, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que muestra su desesperación por la situación y, a la vez, la determinación de seguir adelante hasta encontrar a su madre.

“Qué difícil llegar todos los días a casa sin respuestas… Nadie me dice nada, nadie vio nada, nadie sabe nada. Cada día que pasa sin saber nada de mi mamá me pesa un poquito más”, escribió Aldana.

“No hay día que no piense en ella, que no le pida a Dios que la cuide donde esté y que nos dé fuerzas para seguir buscándola. No pierdo la fe. Te sigo buscando, mamá”, completó.

Laura Kreder, hija de Pedro, también aseguró que no van a parar hasta encontrarlos.

“Nosotras seguimos buscando a mi papá vivo. No estamos en condiciones de buscarlo en otra condición que no sea esa. Lo sentimos así. Tal vez es una inocente esperanza, pero creemos que él puede estar con vida, y Juana también”, expresó.

“Una explicación tiene que haber. Algo se tiene que encontrar. Esto no va a quedar así, porque no vamos a parar hasta saber qué fue lo que pasó”, dijo.

Entre las familias de Pedro y Juana la relación es escasa debido a que el vínculo que une a los dos jubilados es muy reciente, pero tienen claro que comparten la angustia y, a la vez, el impulso de no parar hasta encontrar una respuesta.

“No tuve el gusto de conocerla a Juana. Con su familia nos vimos en los primeros días de rastrillajes, pero después no volvimos a tener contacto. Sabemos que ellas (por las hijas de Juana) también están buscando, que viven la misma necesidad de respuestas”, afirmó la hija de Pedro.

Desmienten una versión que dio un periodista de Chubut

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad afectadas a la búsqueda continúan recorriendo zonas rurales, caminos costeros y lugares del Área Natural Protegida de Rocas Coloradas, en las inmediaciones de la Ruta Provincial 1 y del punto donde fue hallada la camioneta Toyota en la que se trasladaban Juana y Pedro.

El fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal desmintió versiones difundidas por un periodista local quien había asegurado que se habían encontrado latas de cerveza y excremento alrededor de la camioneta.

“No existían restos de excremento ni elementos extraños al sitio. La información difundida es incorrecta”, afirmó Olazábal.