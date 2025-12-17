Nace un premio bien neuquino a la música que promete ser más federal que Los Gardel

Nacen los Premios Berbel, un galardón federal a la música neuquina, pensado para quedarse. Se entregan el 3 de mayo. Cómo anotarse.

Neuquén empieza a escribir una página propia en la historia de sus reconocimientos culturales a la música, en una provincia rica que es una vidriera en el país. Se trata de los Premios Berbel , algo así como los Premios Gardel a la música, pero con el sello federal neuquino. Será una oportunidad para que las creaciones locales de todas las regiones de Neuquén puedan mostrarse, y dar un salto al país.

Los premios fueron presentados este miércoles en el salón de Osde en Neuquén y luego en exclusiva por LM Play , en el programa Depende del viento, con la participación de la bailarina y coreógrafa Roma Andrian (@roma_andrian_ok) , el músico Traful Berbel (@trafulberbel) y el politólogo Emiliano Sapag (@emi.sapag) . Son los tres de los impulsores de un proyecto que memoria, identidad, federalismo cultural y una fuerte apuesta a la música local.

Lejos de ser un premio solemne o encorsetado, los Premios Berbel nacen con una idea de reconocer a la música de Neuquén, sin copiar modelos ajenos y con una impronta profundamente territorial. No se trata solo de folklore tradicional, sino de incorporar todos los géneros y de las siete regiones de la provincia de Neuquén.

SFP Premios Berbel presentacion en osde (3) Marité Berbel e Hilda López en la presentación de la idea de los Premios Berbel en el salón Osde. Sebastián Fariña Petersen

El origen del proyecto tiene algo de místico y quizá como una suerte de mensaje, Roma Andrian fue una de sus creadoras. En realidad, casi como una profecía, contó que todo empezó con un sueño (literal), como si fuera un peuma, palabra mapuche que refiere a un sueño que trae un mensaje.

Premios Berbel: un sueño literal y una juntada de amigos

“Fue hace un año, lo soñé, particularmente era que entregábamos premios a la música, se llamaba los Premios Berbel, y me desperté y me dije, ¿por qué no?… si no se hizo antes, ellos empezaron y después se ramificó”, relató.

Ese sueño encontró rápidamente eco y se transformó en una idea colectiva, con amigos y hacedores (en guitarreadas de asado), que hoy ya tiene fecha, lugar y estructura definida.

Berbel - Sapag Andrian Emiliano Sapag, Traful Berbel y Roma Andrian, en una selfie en los estudios de LM Play.

Emiliano explicó el sentido profundo del nombre y el contexto histórico que atraviesa al proyecto. “Se cumplen 100 años del nacimiento de Marcelo Berbel, y qué mejor forma de ponerle su nombre, homenajearlo. Siempre parece que los grandes escenarios son para los de afuera, así como están los premios Gardel… ahora están los premios Berbel”, afirmó.

La elección del nombre representa una forma de contar Neuquén desde adentro, y los premios buscan justamente eso, disputar sentido y visibilidad desde una mirada federal, incluso “imponerse con una canción”.

La organización cuenta con el acompañamiento de Brumedia y se realizará el 5 de mayo en el Casino Magic de Neuquén, en la previa del Mundial, con una puesta que promete estar a la altura de cualquier premiación nacional, pero con identidad propia.

Cómo participar: selección de música

Traful detalló el espíritu abierto y plural de la convocatoria. “No están abocados solo al folclore sino que sea un premio federal, de las siete regiones. No hacemos las postulaciones nosotros, sino que desde el 10 de enero al 10 de marzo vamos a recibir el material y después con la productora vamos a seleccionar los nominados y posteriormente hay siete artistas que son jurados, que tengan distintas miradas”, explicó.

SFP Premios Berbel presentacion en osde (5) La presentación de los premios Berbel. Sebastián Fariña Petersen

La recepción de material será del 10 de enero al 10 de marzo de 2026, y se aceptarán producciones realizadas desde 2020 en adelante, lo que también da margen a quienes aún estén grabando.

El jurado estará integrado por figuras de peso y miradas diversas como Hilda López, Marité Berbel, Julio Sierra, Luis Sebastián, Rodrigo Borges, Noelia Pucci, Andrés Tolcachir.

Habrá premios por género y formato: Banda / Dúo; Solista; Pop Rock; Folclore; Tropical; Tributo y Música Clásica Además de distinciones especiales:

*Canción del año

*Videoclip del año

*Artista del año

*Productor musical

Y un bloque que promete atraer muchas miradas y likes, como el más “popular”, "Trayectoria", "Revelación" y "Homenaje póstumo". En este último rubro, todo indica que se reconocerá especialmente la trayectoria de Marcelo Berbel.

Una estatuilla con identidad

No habrá “Berbel de oro” contaron los organizadores, o al menos con esa denominación. La idea también entra en el terreno de lo simbólico. La estatuilla será una sorpresa, pensada desde los materiales y los sentidos que representen la conexión con la tierra, la identidad y las culturas que habitaron Neuquén, lejos de lógicas colonizantes o meramente comerciales.

“Queremos que esta idea perdure en el tiempo”, resumió Traful Berbel.

Los Premios Berbel no buscan ser un evento aislado, sino instalar una tradición, como un nuevo ritual cultural neuquino, nacido de un sueño, de un peuma, y transformado en política cultural concreta. Para seguir todas las novedades: Instagram @premiosberbel