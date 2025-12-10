Bono para empleados de comercio: cuánto cobrarán en los próximos meses, por categoría

Desde diciembre 2025, los trabajadores del sector recibirán una nueva suma fija que se suma a la ya pactada. Cómo quedan los salarios según cada categoría.

Después de largas negociaciones y mucha incertidumbre, los empleados de comercio tendrán un nuevo aumento , aunque esta vez no se tratará de un porcentaje , sino que cobrarán otra suma fija por varios meses y luego se añadirá al salario básico . Así lo resolvió la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios ( FAECyS ) con las cámaras empresarias.

El último acuerdo paritario fijó que en diciembre los trabajadores del sector reciban un 1% de incremento junto a un bono de $40.000 . Y ahora, el nuevo entendimiento estableció agregar otra suma fija de $60.000 , que se cobrará desde el último mes de 2025 hasta marzo de 2026. Ya en abril, se incorporará al básico en su valor nominal.

Además, se acordó extender hasta marzo de 2026 inclusive la suma fija no remunerativa de $40.000 que había sido pactada en junio de 2025 y se iba a pagar hasta enero de 2026. Por lo tanto, entre diciembre y marzo, los empleados de comercio recibirán $100.000 en bonos que en abril pasarán a formar parte de sus sueldos básicos . Mientras tanto, estas sumas se deben tener en cuenta para calcular el presentismo, vacaciones, aguinaldo o indemnizaciones.

SFP Mayorista Minorista Tina Supermercado Centenario (11) Los empleados de comercio recibirán $100.000 en bonos hasta abril, cuando se sumarán al básico. Sebastián Fariña Petersen

Salarios por categoría de los empleados de comercio en diciembre 2025

El acuerdo suscripto por FAECyS con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) no modificó las escalas. Por lo tanto, sumando el nuevo bono de $60.000, la suma fija ya acordada de $40.000 y el 1% de incremento, así quedan los distintos salarios del sector desde diciembre:

Administrativos

Categoría A: $1.167.268

Categoría B: $1.171.860

Categoría C: $1.176.448

Categoría D: $1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $1.218.519

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.113

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.156.852

Categoría C: $1.169.560

Vendedores

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519

Auxiliares Generales

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

Auxiliares Especiales

Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041

empleados comercio portada.jpg El nuevo acuerdo consolida que ningún trabajador del sector gane menos de $1.000.000.

Qué más se sabe del acuerdo paritario y hasta cuándo estará vigente

El nuevo entendimiento alcanzado consolida algo que ya se había logrado en el acuerdo anterior: que todas las categorías tengan un piso salarial garantizado de un millón de pesos, marcando un antecedente clave en la discusión paritaria que alcanza a 1,2 millones de afiliados al gremio, uno de los más grandes del país.

Este esquema salarial tiene vigencia desde el 1° de julio de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026, aunque las partes se comprometieron a reunirse en marzo para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido.

Se aclara que los incrementos del acuerdo no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

cajera.jpg El acuerdo salarial alcanza a más de 1,2 millones de trabajadores del sector.

Qué adicionales cobran los empleados de comercio

Todos los empleados de comercio pueden percibir adicionales por horas extra, presentismo, antigüedad y otros beneficios. En relación a la antigüedad, se suma un 1% del salario básico por cada año trabajado, tomando en cuenta tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos.

En el caso puntual de las cajeras, esa categoría cuenta además con un adicional por manejo de caja, un complemento remunerativo que se establece de manera porcentual según las funciones desempeñadas. Dicho monto se calcula sobre el sueldo inicial y está previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75. En las escalas salariales figura como un monto anual no remunerativo que se paga de forma trimestral vencida.

Por otra parte, todos los trabajadores del sector también cobrarán en diciembre el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo. Para su pago, se tomará el equivalente al 50% de la mejor remuneración recibida entre julio y diciembre, incluyendo el salario básico de la categoría y los adicionales correspondientes en cada caso.