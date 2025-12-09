Cuánto cobra un albañil por hora en diciembre de 2025: estos son los sueldos de la Uocra

En el último mes del año, los trabajadores de la UOCRA tendrán un incremento salarial y un bono extra. Cuánto queda por categoría y por zona.
La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) selló un nuevo acuerdo paritario con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), que establece aumentos salariales y sumas no remunerativas que los albañiles ya cobrarán a partir del 1ro de diciembre.
Para el último mes del año, el entendimiento incluye un incremento de 1,3% calculado sobre los valores ya actualizados de noviembre, además de un bono extra que se abonará en dos cuotas quincenales y sobre la cual se realizan aportes a la obra social. Esto se suma al aumento salarial del 1,4% acordado para noviembre sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre.
Cuánto cobra un albañil por hora en diciembre 2025
Los trabajadores de la construcción tienen distintos rangos salariales que dependerán de su función y de dónde la desempeñen, ya que determinadas regiones del país incluyen adicionales por zona desfavorable. Con el incremento de diciembre, el sueldo de un albañil en la categoría más baja y en una zona no desfavorable queda en $3.833 la hora.
Uocra: sueldos según la zona
Estos son los salarios de cada categoría y en todas las zonas de la Argentina:
Zona A: Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
- Oficial especializado: $5.268 (por hora)
- Oficial: $4.506 (por hora)
- Medio oficial: $4.164 (por hora)
- Ayudante: $3.833 (por hora)
- Sereno: $696.321 (mensual)
Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut
- Oficial Especializado: $5.772 (por hora)
- Oficial: $4.941 (por hora)
- Medio Oficial: $4.55 7 (por hora)
- Ayudante: $4.219 (por hora)
- Sereno: $765.777 (mensual)
Zona C: Santa Cruz
- Oficial Especializado: $7.983 (por hora)
- Oficial: $7.485 (por hora)
- Medio Oficial: $7.223 (por hora)
- Ayudante: $7.013 (por hora)
- Sereno: $1.149.159 (mensual)
Zona Austral: Tierra del Fuego
- Oficial Especializado: $10.400 (por hora)
- Oficial: $8.898 (por hora)
- Medio Oficial: $8.222 (por hora)
- Ayudante: $7.568 (por hora)
- Sereno: $1.374.770 (mensual)
De cuanto es el bono para los empleados de la UOCRA
Además del aumento salarial, los trabajadores de la construcción recibirán una suma fija no remunerativa que se abonará en dos cuotas quincenales durante diciembre. El monto también dependerá de la zona en la que se desempeñen:
Zona A
- Oficial especializado: $103.300
- Oficial: $96.200
- Medio oficial: $88.100
- Ayudante: $83.200
- Sereno: $83.200
Zona B
- Oficial Especializado: $114.700
- Oficial: $106.800
- Medio Oficial: $97.800
- Ayudante: $92.400
- Sereno: $92.400
Zona C
- Oficial Especializado: $158.600
- Oficial: $147.700
- Medio Oficial: $135.200
- Ayudante: $127.700
- Sereno: $127.700
Zona Austral
- Oficial Especializado: $206.600
- Oficial: $192.400
- Medio Oficial: $176.200
- Ayudante: $166.400
- Sereno: $166.400
Hasta cuándo estará vigente el acuerdo paritario de la UOCRA
El convenio alcanzado entre la UOCRA, CAMARCO y FAEC estará en vigencia hasta el 31 de diciembre. El acuerdo incluye "la publicación de los anexos con valores actualizados por metro cuadrado, metro lineal y jornal, según especialidad".
En este contexto, los dirigentes sindicales y los empresarios acordaron mantener en funcionamiento una Comisión Especial que tiene previsto volver a reunirse el 22 de diciembre. El objetivo será evaluar la evolución económica del sector a través de comisiones especiales y determinar las pautas salariales que comenzarán a regir desde enero de 2026. El esquema acordado representa una herramienta de referencia central para cálculos, liquidaciones y previsiones en el sector privado de la construcción.
Antes de este acuerdo para noviembre y diciembre, la UOCRA y el sector empresarial ya habían firmado otro entendimiento bimestral para septiembre y octubre. En ese entonces, se fijó aumentos acumulativos del 1,3% para el primero de esos dos meses (sobre los básicos al 31 de agosto) y 1,2% para el siguiente. En el último caso, sobre los valores actualizados de septiembre.
Te puede interesar...
Leé más
AUH y Tarjeta Alimentar con aumento: esto es lo que cobran antes de Navidad
Chocó y mató a dos jóvenes que iban en moto: quiso sobrepasarlos en la ruta
¿Habrá finde largo para Navidad?: la decisión del Gobierno con el último feriado del año
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario