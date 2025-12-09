En el último mes del año, los trabajadores de la UOCRA tendrán un incremento salarial y un bono extra. Cuánto queda por categoría y por zona.

Cuánto cobra un albañil por hora en diciembre de 2025: estos son los sueldos de la Uocra

La Unión Obrera de la Construcción ( UOCRA ) selló un nuevo acuerdo paritario con la Cámara Argentina de la Construcción ( Camarco ) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción ( FAEC ), que establece aumentos salariales y sumas no remunerativas que los albañiles ya cobrarán a partir del 1ro de diciembre.

Para el último mes del año, el entendimiento incluye un incremento de 1,3% calculado sobre los valores ya actualizados de noviembre, además de un bono extra que se abonará en dos cuotas quincenales y sobre la cual se realizan aportes a la obra social. Esto se suma al aumento salarial del 1,4% acordado para noviembre sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre.

Los trabajadores de la construcción tienen distintos rangos salariales que dependerán de su función y de dónde la desempeñen , ya que determinadas regiones del país incluyen adicionales por zona desfavorable . Con el incremento de diciembre, el sueldo de un albañil en la categoría más baja y en una zona no desfavorable queda en $3.833 la hora.

Construccion , albañiles (2).JPG Los trabajadores de la construcción recibirán en diciembre un aumento de 1,3% y un bono. Claudio Espinoza

Uocra: sueldos según la zona

Estos son los salarios de cada categoría y en todas las zonas de la Argentina:

Zona A: Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $5.268 (por hora)

Oficial: $4.506 (por hora)

Medio oficial: $4.164 (por hora)

Ayudante: $3.833 (por hora)

Sereno: $696.321 (mensual)

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial Especializado: $5.772 (por hora)

Oficial: $4.941 (por hora)

Medio Oficial: $4.55 7 (por hora)

Ayudante: $4.219 (por hora)

Sereno: $765.777 (mensual)

Zona C: Santa Cruz

Oficial Especializado: $7.983 (por hora)

Oficial: $7.485 (por hora)

Medio Oficial: $7.223 (por hora)

Ayudante: $7.013 (por hora)

Sereno: $1.149.159 (mensual)

Zona Austral: Tierra del Fuego

Oficial Especializado: $10.400 (por hora)

Oficial: $8.898 (por hora)

Medio Oficial: $8.222 (por hora)

Ayudante: $7.568 (por hora)

Sereno: $1.374.770 (mensual)

Construccion , albañiles (3).JPG Los salarios de los empleados de la construcción se establecen según su función y en qué parte del país se desempeñen. Claudio Espinoza

De cuanto es el bono para los empleados de la UOCRA

Además del aumento salarial, los trabajadores de la construcción recibirán una suma fija no remunerativa que se abonará en dos cuotas quincenales durante diciembre. El monto también dependerá de la zona en la que se desempeñen:

Zona A

Oficial especializado: $103.300

Oficial: $96.200

Medio oficial: $88.100

Ayudante: $83.200

Sereno: $83.200

Zona B

Oficial Especializado: $114.700

Oficial: $106.800

Medio Oficial: $97.800

Ayudante: $92.400

Sereno: $92.400

Zona C

Oficial Especializado: $158.600

Oficial: $147.700

Medio Oficial: $135.200

Ayudante: $127.700

Sereno: $127.700

Zona Austral

Oficial Especializado: $206.600

Oficial: $192.400

Medio Oficial: $176.200

Ayudante: $166.400

Sereno: $166.400

Construccion , albañiles (6).JPG La UOCRA continúa con su mecanismo de actualización salarial por bimestre. Claudio Espinoza

Hasta cuándo estará vigente el acuerdo paritario de la UOCRA

El convenio alcanzado entre la UOCRA, CAMARCO y FAEC estará en vigencia hasta el 31 de diciembre. El acuerdo incluye "la publicación de los anexos con valores actualizados por metro cuadrado, metro lineal y jornal, según especialidad".

En este contexto, los dirigentes sindicales y los empresarios acordaron mantener en funcionamiento una Comisión Especial que tiene previsto volver a reunirse el 22 de diciembre. El objetivo será evaluar la evolución económica del sector a través de comisiones especiales y determinar las pautas salariales que comenzarán a regir desde enero de 2026. El esquema acordado representa una herramienta de referencia central para cálculos, liquidaciones y previsiones en el sector privado de la construcción.

Antes de este acuerdo para noviembre y diciembre, la UOCRA y el sector empresarial ya habían firmado otro entendimiento bimestral para septiembre y octubre. En ese entonces, se fijó aumentos acumulativos del 1,3% para el primero de esos dos meses (sobre los básicos al 31 de agosto) y 1,2% para el siguiente. En el último caso, sobre los valores actualizados de septiembre.