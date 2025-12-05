Sueldo de Empleados de Comercio: así quedaron los salarios por categoría en diciembre 2025

El sindicato y el sector empresarial no acordaron actualizar las paritarias, por lo que en diciembre los trabajadores del rubro cobrarán el aumento ya firmado.

Finalmente, no hubo avances en la revisión de las paritarias de los empleados de comercio y todos los trabajadores del sector cobrarán en diciembre el aumento establecido en el acuerdo ya firmado . El sindicato y las cámaras empresariales habían establecido reunirse antes de fin de año para evaluar un incremento aún mayor o un nuevo bono, algo que quedó descartado.

Fuentes empresariales señalaron que “el contexto económico actual no permite asumir compromisos adicionales” , mientras que desde la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios ( FAECYS ) aún no se emitió ningún comunicado público tras el encuentro.

De esta manera, se mantiene el acuerdo paritario firmado en junio pasado y fue homologado por la Secretaría de Trabajo. En ese entonces, se determinó una suba de 6% distribuida de forma no acumulativa de 1% mensual entre julio y diciembre de 2025 , siempre a calcular sobre la base de junio. Además, fija un bono de $40.000 cada mes a modo de compensación complementaria que se sumará al básico a partir de enero 2026.

Sueldo Empleados de Comercio cuánto cobran en marzo de 2024 Todos los trabajadores del sector tendrán en diciembre una suba de 1% que se calcula sobre el salario de junio. Archivo

Cómo quedan los salarios de las distintas categorías de los empleados de comercio en diciembre 2025

Pese a no establecer nuevas actualizaciones, el acuerdo ya firmado logró que todas las categorías tengan un piso salarial garantizado de un millón de pesos, marcando un antecedente clave en la discusión paritaria. Según lo publicado por el sindicato, así son los salarios en diciembre 2025 para cada sector, sumando el 1% de aumento y el bono de $40.000:

Administrativos

Categoría A: $1.107.268

Categoría B: $1.111.860

Categoría C: $1.116.448

Categoría D: $1.130.218

Categoría E: $1.141.690

Categoría F: $1.158.519

Cajeros

Categoría A: $1.111.091

Categoría B: $1.116.448

Categoría C: $1.113.113

Maestranza

Categoría A: $1.095.795

Categoría B: $1.098.852

Categoría C: $1.109.560

Vendedores

Categoría A: $1.111.091

Categoría B: $1.134.044

Categoría C: $1.141.690

Categoría D: $1.158.519

Auxiliares

Categoría A: $1.111.091

Categoría B: $1.118.740

Categoría C: $1.143.985

Empleados-de-comercio-2.jpg Los empleados de comercio cobrarán en diciembre un bono de $40.000 que en enero se sumará al básico.

Qué adicionales cobran los empleados de comercio

Todos los empleados de comercio pueden percibir adicionales por horas extra, presentismo, antigüedad y otros beneficios. En relación a la antigüedad, se suma un 1% del salario básico por cada año trabajado, tomando en cuenta tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos.

En el caso puntual de las cajeras, ese sector cuenta además con un adicional por manejo de caja, un complemento remunerativo que se establece de manera porcentual según las funciones desempeñadas. Dicho monto se calcula sobre el sueldo inicial y está previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75. En las escalas salariales figura como un monto anual no remunerativo que se paga de forma trimestral vencida.

Por otra parte, todos los trabajadores del sector también cobrarán en diciembre el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo. Para su pago, se tomará el equivalente al 50% de la mejor remuneración recibida entre julio y diciembre, incluyendo el salario básico de la categoría y los adicionales correspondientes en cada caso. Sin embargo, para este cálculo, no se tendrá en cuenta el bono mensual de $40.000, ya que se trata de una suma fija no remunerativa hasta enero, cuando se incorpore al básico.

cajera.jpg Las cajeras cuentan con un adicional por manejo de caja.

Hasta cuándo está vigente el acuerdo paritario de los empleados de comercio

El esquema de aumentos salariales alcanzado entre el FAECYS y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) estará vigente por todo el segundo semestre de 2025.

“Este acuerdo representa una señal de continuidad y compromiso en el diálogo entre gremio y empresas. Apostamos a la estabilidad del ingreso, pero también al monitoreo permanente del contexto para actuar con responsabilidad”, había señalado en el momento de la firma Armando Cavalieri, histórico líder de la FAECYS.

Si bien no hay una fecha precisa y oficial anunciada para una nueva reunión, el gremio y los empresarios retomarían el diálogo antes de finalizar el año o a principios de 2026 para definir el nuevo esquema salarial que comenzará a regir.