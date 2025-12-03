SUAF: cuánto cobran las Asignaciones Familiares en diciembre 2025, tras el último aumento

Según se confirmó, los beneficiarios del SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) perciben un aumento en los montos correspondientes a diciembre de 2025 . ¿Cómo quedan los importes?

Mediante el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) , la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) abona directamente las Asignaciones Familiares a los trabajadores por sus cargas de familia a través de los bancos y correos. ¿Cuáles son los montos de las distintas asignaciones en diciembre de 2025 ? ¿De cuánto es el aumento para el último mes del año ?

Cabe recordar que mediante el SUAF , la Anses efectúa el pago de las Asignaciones Familiares sin intermediarios. Así, por intermedio del SUAF cobran todos los trabajadores que se desempeñan en la actividad privada y cuyos sueldos no superan el tope mensual máximo estipulado.

Es oportuno señalar que el acceso a las Asignaciones Familiares está condicionado por el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que considera la suma de:

Las remuneraciones brutas y las sumas no remunerativas declaradas por el empleador mediante el formulario 931 presentado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), excluyendo las horas extras, plus por zona desfavorable y aguinaldo.

La Asignación Familiar por Maternidad / Maternidad Down, en caso de corresponder.

por Maternidad / Maternidad Down, en caso de corresponder. Las rentas de referencia aplicables a trabajadores autónomos, monotributistas y servicio doméstico.

Haberes por jubilaciones y pensiones.

Monto de la Prestación por Desempleo.

Planes sociales.

Prestaciones contributivas y no contributivas de cualquier tipo.

En diciembre de 2025, los montos correspondientes a las Asignaciones Familiares reciben un incremento del 2,34 por ciento, en consonancia con la inflación registrada en el mes de octubre de 2025, que fue del 2,3%. Cabe recordar que, en noviembre de 2025, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un aumento del 2,08%, producto de la inflación registrada en el mes de septiembre de 2025.

ANSES. Asignaciones familiares. Las asignaciones familiares recibieron una renovación en sus montos.

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos que la Anses otorga para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.