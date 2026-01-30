Investigan estafa millonaria de la obra social de la UOCRA: nueve allanamientos en Neuquén

Investigan un beneficio de las autoridades con aportes de los trabajadores. La Policía llevó adelante los procedimientos en Plottier, Añelo, Rincón de los Sauces, Centenario y Neuquén capital.

El Ministerio Público Fiscal (MPF), a través de la fiscalía de Delitos Económicos, realizó hoy nueve allanamientos en distintas ciudades de Neuquén en el contexto de una investigación iniciada a la obra social de la UOCRA , por el presunto delito de administración fraudulenta. Investigan un beneficio económico de las autoridades con aportes de los trabajadores.

Los procedimientos fueron requeridos por la fiscal del caso, Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli , y los autorizó el juez de garantías Raúl Aufranc. Se efectuaron durante la mañana en forma simultánea, con personal de la Policía provincial y en inmuebles de Plottier, Añelo, Rincón de los Sauces, Centenario y Neuquén.

Según informó oficialmente el MPF, el objetivo de la medida fue secuestrar información —tanto en soporte físico como digital— sobre listados de afiliados, convenios con empresas, contratos, facturación, órdenes de trabajo y presupuestos de la "Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos". También se buscó documentación referida a movimientos bancarios y de billeteras virtuales de la entidad.

Uocra marcha obra publica Claudio Espinoza

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por trabajadores de la UOCRA. Según plantearon, al ingresar a sus puestos en relación de dependencia, fueron obligados a afiliarse a la mutual bajo la amenaza de ser desvinculados de su actividad laboral si no lo hacían.

En forma preliminar, la fiscalía estableció que, durante el primer semestre de 2025, la institución recaudó aproximadamente 1.000 millones de pesos en concepto de aportes, de los cuales destinó un porcentaje mínimo a prestaciones reales.

Asimismo se determinó de modo provisorio que, en el mismo periodo, la mutual transfirió alrededor de 950 millones de pesos a dos empresas y a un particular, con vinculación con autoridades de la entidad.