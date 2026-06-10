Desapareció hace casi un mes, lo buscan por tierra y agua: ¿Qué pasó con Axel González?

Hubo allanamientos, numerosas detenciones pero el misterio crece. Qué se sabe de la noche que fue visto por última vez.

Un amplio operativo se lleva adelante en el marco de la investigación por la desaparición de Axel González , un joven de 21 años, que fue visto por última vez el pasado 17 de mayo en la localidad de Fontana. Varios allanamientos y detenciones se realizaron hasta este momento, pero no se conoce ningún dato concreto.

Este miércoles, la Policía de Chaco amplió su rastrillaje sobre 45 hectáreas de terrenos rurales de difícil acceso y en un despliegue con embarcaciones en el río Negro, sin que hasta el momento se hayan registrado hallazgos positivos.

Las tareas incluyeron personal de divisiones especiales, perros adiestrados, drones y apoyo fluvial , en el marco de una investigación judicial que ya acumula siete detenciones. Ante la falta de avances, el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó una recompensa de $10 millones para quienes aporten información certera.

Mientras continúan buscando pistas en distintos sectores de la provincia, la investigación comenzó a exponer el perfil de algunas de las personas detenidas en el marco de este expediente, varias de ellas con antecedentes por narcotráfico, portación de armas y otros delitos.

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Varios sospechosos y detenidos: qué se sabe de la desaparición de Axel

En las últimas horas, el jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, informó que el Equipo Fiscal Especial (EFE) le había ordenado a la Dirección de Investigaciones no continuar participando de las tareas investigativas. Sin embargo, se trataría de una medida que no abarca a los rastrillajes.

Según reveló el medio Diario Chaco, la instrucción era "clara, contundente y precisa" sobre el apartamiento de la fuerza policial provincial en la investigación judicial. Por este motivo, anticipó la posibilidad de que la tarea quedara en manos de una fuerza federal.

Desaparición, Axel, Chaco La desaparición de Axel Alejandro González en Chaco movilizó un importante operativo de la policial para dar con su paradero.

Según indicaron, hay siete personas detenidas bajo la imputación de encubrimiento. Asimismo, la fiscal Eugenia Arolfo, integrante del Equipo Fiscal Especial, notificó al titular de la Unidad Penal 7 (U7), Ricardo Vargas, sobre el traslado de los imputados en la causa por la desaparición de González. Se trata de Ramón "Cuno" Gómez, Leonardo Silva y Antonio Iñiguez.

Según informaron, Gómez enfrenta cargos por amenazas simples, mientras que Silva e Iñiguez están imputados por encubrimiento. La medida responde a la intervención de las fuerzas federales en la causa y marcará un cambio en la custodia de los detenidos. El lunes le habían dictado la prisión preventiva.

En paralelo, recuperaron la libertad Lorena Gómez (ex pareja de Axel González), Sergio "Cunito" Gómez (ex cuñado), Ariel Lázaro y Agustín Pucheta, todos vinculados en calidad de sospechosos, pero sin acusaciones formales que justificaran su detención continuada.

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Axel fue visto por última vez el 17 de mayo al salir de su domicilio en la zona de Fontana, en el área metropolitana de Resistencia, con destino a la vivienda de su exnovia. Desde entonces no se tienen noticias de su paradero.

La denuncia fue radicada por su madre y activó de inmediato un amplio operativo que abarcó sectores rurales, esteros, márgenes de riachos como el Arazá y zonas cercanas a Puerto Tirol.

Cuáles son las hipótesis alrededor de la desaparición de Axel

La información sobre vínculos sospechosos de los apuntados surge de registros judiciales incorporados a la causa y permite reconstruir parte del entorno en el que hoy se concentran las sospechas de los investigadores.

Su desaparición desde el primer día estuvo rodeada de versiones contradictorias. Algunos indican una presunta persecución policial, la cual se trata de una hipótesis que la querella considera indispensable profundizar.

Es por esta razón que la abogada Celeste Segovia, representante de la familia, solicitó formalmente la conformación de una mesa técnica integrada por fuerzas federales, especialistas en búsqueda de personas, representantes de la fiscalía y miembros de la querella para centralizar toda la información recolectada hasta el momento y coordinar nuevas medidas de búsqueda.

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"No descartamos la participación de civiles en la desaparición de Axel; tampoco descartamos la participación de la policía. No nos casamos con ninguna hipótesis investigativa hasta que Axel aparezca", sostuvo la letrada en diálogo con La Nación.

"La Policía del Chaco es la principal interesada en esclarecer el hecho, primero para llevar tranquilidad a la familia y segundo porque también tenemos personal policial que fue citado como testigo o aparece mencionado dentro de la investigación", dijo Romero, jefe de la Policía.

Pruebas clave en los teléfonos celulares

La investigación se centra ahora en el peritaje de diez teléfonos celulares secuestrados en diversos allanamientos. Estas tareas estarán a cargo de la Gendarmería Nacional.

La apertura, según la información obtenida por Diario Norte, comenzará este miércoles a la mañana. Desde que fueron incautados, estos se encuentran almacenados en la Jefatura de la Región VIII de Resistencia, mientras que el resto de los dispositivos electrónicos serán analizados el jueves 11 de junio por el Escuadrón N° 15 “Bajo Paraguay”, que posee su sede en Formosa.