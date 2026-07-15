Un joven desapareció hace seis meses y su familia tiene una grave sospecha: las pistas que entregaron

Andrés Lisandro Saavedra fue visto por última vez a principio de año y nunca más supieron nada de él.

El paradero de Andrés Lisandro Saavedra continúa siendo un misterio y la causa judicial permanece abierta.

La desaparición de un joven de 24 años mantiene en vilo a su familia desde hace seis meses. El caso suma denuncias públicas, reclamos por la falta de avances de la Justicia y una grave acusación contra policías .

Andrés Lisandro "Fido" Saavedra fue visto por última vez a mediados de enero de este año en la ciudad de Rosario. Sus seres queridos decidieron exponer públicamente el caso y reclamar una investigación más profunda.

La familia sostiene que el joven fue asesinado y que su cuerpo permanece oculto, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada por la Justicia.

Según afirman, durante estos meses aportaron información, nombres y posibles lugares donde podrían encontrarse restos del joven, pero aseguran que esas pistas todavía no derivaron en resultados concretos.

Mientras tanto, el paradero de Andrés Lisandro Saavedra continúa siendo un misterio y la causa judicial permanece abierta.

La familia sostiene que el joven fue asesinado

La denuncia pública fue impulsada por Javier Saavedra, hermano del joven desaparecido, quien difundió un video a través de las redes sociales para explicar la versión que sostiene la familia sobre lo ocurrido.

Según su relato, días antes de la desaparición, Andrés habría participado junto a otro joven de un robo en una vivienda perteneciente a policías. De acuerdo con esa reconstrucción, durante ese episodio se habrían llevado algunos objetos de escaso valor.

Según la versión familiar, los policías lograron identificar a los supuestos responsables del hecho. Javier aseguró que el otro involucrado terminó señalando a Andrés Saavedra y sostuvo que a partir de ese momento, su hermano fue citado mediante un engaño. Desde entonces, nunca volvió a ser visto.

El familiar fue más allá y afirmó públicamente que Andrés fue asesinado. También responsabilizó a policías por ese supuesto crimen, una acusación que hasta el momento no fue confirmada por la Justicia.

Las pistas entregadas a la Fiscalía y el reclamo de la familia

La familia de Andrés Saavedra sostiene que el cuerpo del joven podría haber sido ocultado después de su desaparición. Según explicó Javier, esa hipótesis surgió a partir del testimonio de una persona que inicialmente aportó información, aunque luego decidió no declarar formalmente por miedo.

Con esos datos, los familiares señalaron ante la Fiscalía tres lugares donde creen que podrían encontrarse restos de Andrés: un sector de la localidad de Pérez, una vivienda ubicada sobre Rivarola y un pueblo cercano a Totoras.

De acuerdo con el relato de la familia, toda esa información ya fue incorporada al expediente judicial. Sin embargo, los allegados cuestionan el ritmo de la investigación. Aseguran que la causa pasó por dos fiscales distintos y todavía no consiguieron respuestas sobre lo ocurrido.

El principal objetivo de la familia sigue siendo conocer qué pasó con Andrés, localizar su cuerpo e identificar a quienes consideran responsables del hecho.

Frente a la falta de novedades, los familiares decidieron convocar una protesta en Rosario para visibilizar el caso y reclamar medidas concretas.

Javier reconoció que una manifestación puede generar inconvenientes para otras personas, pero sostuvo que cualquier familia actuaría de la misma manera ante la desaparición de un ser querido.

El reclamo también busca mantener vigente la búsqueda de Andrés Lisandro "Fido" Saavedra, cuyo paradero permanece desconocido desde enero.