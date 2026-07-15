Una nena de 8 años fue atropellada en la ruta 7 y el conductor escapó: está internada en grave estado

El hombre circulaba a bordo de una moto tipo enduro. Su familia difundió una cadena de oración.

Un violento accidente ocurrió sobre la ruta 7 cuando una nena de 8 años fue atropellada por un motociclista , quien se dio a la fuga tras el impacto. La menor se encuentra internada en grave estado y las autoridades se encuentran en búsqueda del conductor.

El grave episodio ocurrió alrededor de las 17.52 horas del lunes en la intersección de la Ruta Nacional N° 7 y la calle Viamonte en el departamento de San Martín de la provincia de Mendoza .

Según relató la madre de la víctima, ambas se disponían a cruzar el acceso cuando una motocicleta tipo enduro calle , de color blanco y negro, embistió a la menor.

De acuerdo a la denuncia que hizo la mujer, lejos de detenerse para brindar auxilio, el conductor del rodado aceleró y escapó del lugar con dirección hacia el este por la ruta.

La víctima, identificada como Margarita y con domicilio en el barrio Municipal, quedó tendida sobre la calzada con heridas de consideración, por lo que se ordenó el traslado inmediato hacia el Hospital Pediátrico Humberto Notti.

Al lugar del siniestro arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Tras asistir a la menor, la médica a cargo le diagnosticó politraumatismo grave, por lo que se dispuso su inmediato traslado en código rojo al Hospital donde permanece en estado delicado en terapia intensiva.

La investigación de caso quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que trabaja para identificar y localizar al motociclista involucrado en el hecho.

En este sentido, la Policía trabaja en la zona para intentar identificar al motociclista prófugo a través del rastreo de cámaras de seguridad y el aporte de posibles testigos del accidente.

Cadena de oración para la nena que fue atropellada en la ruta 7

La familia y amigos de Margarita comenzó a difundir en las últimas horas una cadena de oración que se viralizó en redes sociales.

Decenas de personas compartieron mensajes de fe y acompañamiento para la pequeña y su familia, mientras permanece internada bajo atención médica especializada.

"Con la fe y la oración, todo es posible. ¡Fuerza, Margarita!", expresa una de las publicaciones que más se ha replicado desde que ocurrió el siniestro. "Que la sangre de Cristo la cubra y la proteja. Oremos por su pronta recuperación. Que Dios la llene de fuerza, paz y sanidad", indica otra de las publicaciones que más se difundió.

Antecedentes de siniestros viales en la zona

Según reveló el diario Los Andes, esta es una zona donde frecuentemente se registran incidentes viales. La zona es atravesada diariamente por los vecinos de barrios ubicados al norte de la ciudad, quienes cruzan a pie o en bicicleta para llegar a otros puntos de San Martín.

Hace aproximadamente una década se construyó un puente peatonal con el objetivo de reducir los accidentes y evitar que las personas debieran atravesar la calzada. Sin embargo, muchos habitantes continúan cruzando por la ruta.

El argumento que más se repite entre los vecinos es el temor a sufrir robos o agresiones sobre la estructura peatonal, especialmente durante determinados horarios.