El proyecto es financiado mediante un acuerdo entre el Salud y Pluspetrol, con el objetivo de acercar la atención médica especializada a toda la provincia.

El moderno sistema de telemedicina que se implementará para conectar todos los puestos sanitarios de Neuquén

La provincia del Neuquén avanzará en la conectividad y modernización de su sistema sanitario mediante la puesta en marcha de un plan de telemedicina de alcance provincial que permitirá fortalecer la atención médica en los 109 puestos sanitarios distribuidos en todo el territorio.

La iniciativa prevé la incorporación escalonada de kits de telemedicina equipados con otoscopio, ecógrafo, tablet, estetoscopio, dermatoscopio, videocámara y otros dispositivos tecnológicos que facilitarán la atención remota y el acceso a consultas especializadas.

El proyecto será financiado a través de un acuerdo de asignación de fondos firmado este lunes en Casa de Gobierno entre el ministro de Salud, Martín Regueiro, y el Country Manager de Pluspetrol, Julián Escuder.

El objetivo central es mejorar el acceso al sistema público de salud para los habitantes de toda la provincia, especialmente en las localidades más alejadas, donde resulta más difícil contar con profesionales médicos de manera permanente. La propuesta apunta a garantizar consultas rápidas y seguras mediante herramientas tecnológicas que permitan la comunicación directa entre pacientes, personal sanitario y especialistas.

Tras la firma del convenio se realizó una demostración del funcionamiento del sistema mediante una teleconsulta entre Tricao Malal y la ciudad de Neuquén. Allí se mostró la capacidad de realizar estudios y evaluaciones médicas a distancia en tiempo real.

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"Estas herramientas nos permiten acercar la salud a la gente en un ámbito extrahospitalario y resolver situaciones en lugares del interior donde es complejo radicar profesionales. Hoy pudimos ver una ecografía en tiempo real a más de 300 kilómetros de distancia. El plan está pensado principalmente para el ámbito rural; busca evitar derivaciones o traslados innecesarios y permitir que un especialista realice desde un control dermatológico o una otoscopía hasta una auscultación a distancia para detectar soplos o congestiones pulmonares", destacó Regueiro.

Atención especializada sin traslados

La incorporación de esta tecnología permitirá realizar consultas de primer y segundo nivel de complejidad en distintos puntos de la provincia. Gracias a la red de telemedicina, los pacientes podrán acceder a interconsultas con especialistas sin necesidad de trasladarse inicialmente a hospitales de mayor complejidad.

Además, el equipamiento permitirá efectuar diagnósticos en directo para ecografías y otras prácticas médicas complejas. De esta manera, un profesional ubicado en un hospital de referencia podrá analizar estudios por imágenes en tiempo real mientras son realizados en una posta sanitaria, reduciendo tiempos de diagnóstico y facilitando la detección temprana de diversas patologías.

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El sistema contará con equipamiento portátil y de fácil utilización, lo que permitirá su empleo incluso fuera de los establecimientos sanitarios. La operatoria estará a cargo del personal de salud de cada localidad, aprovechando la conectividad a internet con la que cuentan los centros asistenciales de la provincia.

Inversión social y tecnológica

Luego de la firma del acuerdo, Escuder destacó el alcance del proyecto y el compromiso de la compañía con el desarrollo de las comunidades donde opera.

"Para nosotros, la salud es uno de los pilares más importantes de lo que hacemos en apoyo a la sociedad. Lo hemos venido haciendo en toda nuestra historia, en nuestros casi 50 años en Pluspetrol. Hemos apoyado distintas iniciativas, en este caso combinando salud con tecnología. Estamos muy contentos de seguir apoyando proyectos que generan un impacto positivo y concreto en la salud de los neuquinos y de las comunidades cercanas a nuestras operaciones", afirmó.

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La iniciativa forma parte de la estrategia de Responsabilidad Social de Pluspetrol, que prevé una inversión de 4,5 millones de dólares en Neuquén durante 2026. Los fondos estarán destinados a proyectos vinculados con educación, producción y fortalecimiento institucional, complementando la actividad que la empresa desarrolla como uno de los principales operadores energéticos de la provincia.