Operativo vehicular en Alta Barda: positivos de alcoholemia, vehículos secuestrados y un demorado

En el operativo intervino la Dirección Tránsito de Neuquén con Tránsito Municipal y se realizó en la intersección de las calles Soldi y Los Paraísos.

Un operativo de control vehicular y de alcoholemia se realizó este sábado en el barrio Alta Barda que finalizó con resultados positivos y el secuestro de más de 40 vehículos, entre autos y motocicletas. Se registraron un total de 10 alcoholemias.

El despliegue se realizó entre las 0:30 y 4 de la madrugada en la intersección de las calles Soldi y Los Paraísos, luego se bajó a Novella y Godoy. En total fueron 60 vehículos controlados, con 45 motocicletas y 2 autos secuestrados . El procedimiento se realizó en el marco de la Orden Operacional N.º 19/26 de la Dirección Tránsito Neuquén.

Asimismo, se labraron alrededor de 14 actas por diversas faltas como no contar con licencia de conducir, entre otras.

Según indicó a LM Neuquén el comisario inspector a cargo del operativo, Néstor Catalán, un joven de 25 años fue demorado luego de dar positivo de alcoholemia.

En el momento de su detención, no podía soplar la pipeta e intentó agredir a un efectivo e insultó a personal presente. A raíz de este episodio, fue demorado por resistencia a la autoridad y su motocicleta fue secuestrada.

Del operativo participaron efectivos motorizados de la División Tránsito Neuquén, a cargo del comisario José Montiveros; personal del Departamento Móvil de Seguridad (Demose) y efectivos de Metropolitana, bajo la coordinación del oficial ayudante Morales.

También intervino Tránsito Municipal, encabezado por su director, Víctor Catalán. La supervisión general estuvo a cargo del coordinador operativo de la Dirección Tránsito, comisario inspector Néstor Catalán.

Operativo de alcoholemia en Senillosa

Este viernes por la noche, entre las 22 y 0:30 horas, se realizó un operativo en la ciudad de Senillosa que dio resultados positivos.

De 73 controles realizados, 68 conductores dieron negativo de alcoholemia y tan solo 5 dieron positivo. El caso de graduación más alta fue de 1.36 g/l en sangre. Se realizaron 14 actas por diversas faltas vehiculares.

Del operativo participaron Dirección Provincial de Seguridad Vial, Departamento Antinarcóticos Neuquén, Dirección Tránsito Turístico Plottier/Senillosa, Comercio Senillosa y Comisaría 11 de Senillosa.

Alcoholemia en Centenario: pararon 420 vehículos con increíbles resultados

Semanas atrás un operativo en Centenario terminó con varios casos positivos. El operativo se realizó por la madrugada sobre ruta 7 en la zona del expeaje.

Fueron 420 vehículos los que se sometieron al test de alcoholemia y hubo resultados positivos. Incluso, un conductor se llevó el récord de la noche con 1,96 gramos de alcohol en sangre.

Un total de 21 vehículos fueron secuestrados por resultados positivos y se redactaron 25 actas contravencionales.

Según indicó Torres, los operativos seguirán realizándose los próximos días. De igual manera, cabe destacar que el próximo fin de semana serán los festejos por el aniversario de Centenario, por lo que verán la posibilidad de realizan controles dentro del ejido de la ciudad.

Así ocurrió el fin de semana pasada, donde la calle Belgrano en el Casco Viejo fue el escenario de un operativo sorpresa. En aquella ocasión, 17 vehículos fueron secuestrados, entre ellos 2 motocicletas, de ellos, 14 fueron por alcoholemia positiva y un solo vehículo por falta de documentación. El caso más alto que se registró en la noche fue de 2,23 de alcohol en sangre.