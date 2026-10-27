Más neuquina que nunca: LU5 recibió la distinción de "La llave de la ciudad"

A meses de festejar sus 81 años, la primera emisora de Neuquén fue reconocida por la Municipalidad por acompañar el desarrollo de la ciudad.

La histórica radio fue reconocida por su labor y compromiso con los neuquinos y neuquinas.

La histórica radio LU5 recibió este martes la Llave de la Ciudad de Neuquén , una distinción otorgada por la Municipalidad a personas, instituciones y organizaciones que contribuyeron al crecimiento de la capital provincial. La emisora, que desde hace más de ocho décadas acompaña a generaciones de neuquinos, fue parte de una ceremonia cargada de emoción y reconocimiento a su trayectoria.

El homenaje se realizó en el Auditorio Berbel del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), que estuvo colmado de vecinos, familiares y representantes de las instituciones distinguidas. El acto fue encabezado por el intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete , María Pasqualini , en compañía de otras autoridades municipales.

En representación de LU5 participaron Juan Carlos Schroeder , director de la emisora, y la locutora y periodista Majo Carrascal , quienes recibieron la distinción de manos de las autoridades.

El reconocimiento puso en valor el vínculo de la radio con la comunidad, su compromiso informativo y su presencia permanente en los momentos más importantes de la historia neuquina.

Omar Novoa

Qué significa recibir la Llave de la Ciudad

La entrega de las Llaves de la Ciudad es una iniciativa municipal que busca homenajear a quienes, desde diferentes ámbitos, contribuyeron a construir la identidad de Neuquén. En esta oportunidad, el reconocimiento alcanzó a referentes del deporte, la cultura, la ciencia, el comercio, las organizaciones sociales y los medios de comunicación.

Durante la ceremonia, Gaido destacó el significado simbólico de la distinción y el valor de las instituciones.

"Cuando nosotros pensamos en otorgar la Llave de la Ciudad, es una muestra de reconocimiento y, principalmente, una manera de poner en valor al ciudadano, a la familia y a la institución en lo más alto", expresó el intendente.

Además, explicó: "Creemos que esa llave significa tener un cachito de la ciudad. En definitiva, es la llave que abre sus puertas".

Omar Novoa

Por su parte, Pasqualini remarcó que el homenaje representa un agradecimiento a quienes dejaron su huella en la capital provincial. "Lo que estamos haciendo hoy acá es reconocer la historia de la ciudad, porque cada uno de los que van a recibir la llave hizo historia en Neuquén", afirmó.

La funcionaria también destacó que el crecimiento de una ciudad no depende únicamente de su infraestructura. "Las ciudades no crecen solamente con obras, sino que crecen con su gente", sostuvo.

Además de LU5, fueron reconocidos la arqueóloga Claudia Della Negra; la escritora y escribana María Matilde Salcedo de Facal; los patinadores Rosana Sastre y José Luis Lozano; Chocolates Haltrich; Carlos Gotlip; la familia Ferracioli, de Casa Ferracioli; el judoca Dylan Aparicio; el Club Social La Amistad en la Tercera Edad y el Grupo Quimey.

Omar Novoa

"La vida institucional de una ciudad no sería lo mismo sin LU5"

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia estuvo dedicado a LU5 AM 600. La emisora, fundada en 1945, se convirtió en una referencia de la comunicación regional a través de sus coberturas periodísticas, deportivas y de servicio a la comunidad.

En diálogo exclusivo con LM Neuquén, el intendente Mariano Gaido destacó el papel de la radio en la construcción de la identidad de la capital y valoró el trabajo de las distintas generaciones de profesionales que pasaron por sus estudios.

"Entonces, ¿Cómo no tener a LU5, que nos acompaña día a día? Esta es la posibilidad que tenemos nosotros de reconocer el trabajo de tantos años, de quienes estuvieron, de quienes están y de quienes van a estar", expresó.

Omar Novoa

Y dejó una de las definiciones más contundentes de la noche: "La vida institucional de una ciudad no sería lo mismo sin LU5".

El jefe comunal también sostuvo que la entrega de la llave representa una de las mayores distinciones que puede recibir una institución por parte del municipio.

"Es un reconocimiento y una responsabilidad, porque tener la Llave de la Ciudad significa la valoración más importante que, como intendente, se le puede otorgar a una institución", aseguró.

Omar Novoa

"Yo nací con LU5 en mi casa"

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, también dialogó con LM Neuquén y recordó el vínculo personal que mantiene con la radio desde su infancia.

"Yo soy neuquina, nací acá. Yo nací con LU5 en mi casa. Se prendía la radio y se escuchaba", relató. "Yo soy neuquina, nací acá. Yo nací con LU5 en mi casa. Se prendía la radio y se escuchaba", relató.

La funcionaria destacó que, pese a los cambios tecnológicos y las nuevas plataformas de comunicación, la radio conserva un lugar privilegiado en la vida cotidiana de los vecinos.

"Por supuesto que los medios de comunicación empiezan a cambiar los formatos, pero la radio va a ser siempre la radio y va a estar en el seno de las familias neuquinas", afirmó.

Omar Novoa

Pasqualini también destacó la importancia de LU5 en los distintos momentos que atravesó la capital provincial.

"Tenemos una radio que acompañó la historia de la ciudad, que la vio crecer, que la acompañó en los tiempos de excelencia de la ciudad y, cuando los tiempos no fueron tan buenos, la radio siempre estuvo ahí", sostuvo.

Omar Novoa

El orgullo de la familia de LU5 por recibir la Llave de la Ciudad

La emoción también estuvo presente entre quienes recibieron el reconocimiento en representación de la emisora. Juan Carlos Schroeder, director de LU5, destacó el significado de la distinción y puso en valor el trabajo colectivo que sostiene la historia de LU5.

"Es un honor, es un orgullo para nosotros. En realidad, esta familia, que es la familia de LU5, ha cumplido este año los primeros 81 años", expresó.

Schroeder remarcó que el reconocimiento pertenece a todas las personas que construyeron y continúan construyendo la identidad de la emisora. “Es la familia de los que hacen la radio y es un orgullo para nosotros hacer lo que hacemos", afirmó.

Además, relacionó el significado de la llave con uno de los principios que guían el trabajo cotidiano de LU5: mantener un vínculo abierto y permanente con los oyentes.

"La llave abre puertas, la llave establece relaciones, permite que la gente entre y salga", reflexionó.

Y agregó: "Nuestro espíritu en LU5, el que heredamos y el que queremos llevar adelante, es estar en permanente comunicación y ser los receptores de necesidades, de agradecimientos y de cualquier tipo de reclamo que tenga la gente".

Omar Novoa

"La llevamos realmente en el corazón"

Otra de las protagonistas de la noche fue Majo Carrascal, histórica locutora de LU5 y conductora de Línea Abierta, uno de los programas informativos más reconocidos de la mañana neuquina.

"Es sumamente importante, es gratificante también, porque creo que todos los que hemos pasado o estamos somos parte de la radio. La llevamos realmente en el corazón, la queremos muchísimo", expresó a LM Neuquén.

Carrascal hizo hincapié en el esfuerzo colectivo que permite que LU5 acompañe diariamente a miles de oyentes.

Omar Novoa

"Creo que somos un equipo enorme. Por ahí sale por el receptor alguna voz, algún tema musical, pero en definitiva somos muchísimos los que estamos detrás", destacó.

La conductora también destacó que el alcance de LU5 trasciende las fronteras provinciales. "Nosotros creemos también, porque en alguna oportunidad recibimos mensajes desde afuera, que nos escuchan en otros lugares", contó.

Finalmente, dedicó el reconocimiento a todas las generaciones que formaron parte de la radio: "Siento muchísimo orgullo de ser parte hoy y de destacar, por supuesto, a quienes pasaron por esta radio, que sin dudas va a seguir cumpliendo años".

Con la Llave de la Ciudad en sus manos, LU5 sumó un nuevo capítulo en su joven historia, que promete seguir acompañando el día a dia de todos los neuquinos y neuquinas.