Desesperada búsqueda de un adolescente en Neuquén

La denuncia por su desaparición fue radicada en la Comisaría 17 del barrio La Sirena. El menor tiene 17 años.

La denuncia por su desaparición fue radicada en la ciudad capital.

La Policía de la provincia de Neuquén emitió en las últimas horas una Alerta Nati con el pedido de ubicación y retención para dar con el paradero de un adolescente de la ciudad capital. Se trata de Lucas Julián Sosa, de 17 años.

La denuncia por su desaparición fue radicada en la Comisaría 17 del barrio La Siren a.

De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, el menor posee contextura física delgada, altura de 1,65 metros, tez trigueña, ojos color marrones y cabello corto, teñido de amarillo.

En el pedido, la Policía explicó que al momento de su desaparición Sosa vestía gorra negra, campera negra, jean gris y zapatillas negras.

La Alerta Nati fue emitida por el Departamento Centro de Operaciones Policiales. En la búsqueda interviene la fiscalía de homicidios.

Ante cualquier información sobre su ubicación, solicitan a la población comunicarse con el teléfono de la unidad policial a cargo, en este caso el (299) 4430098 correspondiente a la Comisaría 17.

A qué se debe la Alerta Nati y qué es

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio de 2010.