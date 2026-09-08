Crece la cantidad de pymes que no pueden pagar sus impuesto en término

Es el 34% de las empresas que no puede estar al día con ARCA debido a la caída de la actividad

Las empresas industriales están teniendo problemas para pagar sus impuestos, en un contexto en el cual la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) profundiza sus fiscalizaciones. Si se mide cuáles son los rubros en los que las empresas dicen tener retrasos de pagos, las obligaciones fiscales están al tope.

De hecho, el 34,6% de las compañías dice tener dificultades para afrontar el compromiso tributario. Es el nivel mas alto desde abril del 2025, según datos de Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU).

"Las mayores dificultades se dieron en el pago de impuestos y proveedores (34,6% y 33,3%, respectivamente), lo que sugiere que las restricciones de liquidez se están trasladando hacia el financiamiento impositivo y comercial", dice el reporte.

El trabajo agrega que "para poder sostener sus pagos, el 56,2% de las empresas afectadas debió recurrir a financiamiento de corto plazo o aumentar su endeudamiento, mientras que el 53,2% enfrentó mayores intereses y costos financieros, encareciendo su funcionamiento y presionando sobre sus márgenes".

En rigor, de acuerdo con el CEU "el 47,6% de las empresas reportó dificultades para afrontar en su totalidad al menos uno de los siguientes pagos: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos".

"El porcentaje de empresas con atrasos en todos los pagos en simultáneo fue 9,2%, el más alto de la serie y muy por encima de su promedio histórico (4%)", dice el trabajo.

Las quejas de los industriales

Las fiscalizaciones de ARCA representan la mayor preocupación de los empresarios pyme. Según pudo averiguar LM Neuquén, la semana pasada fue el principal tema de preocupación de los empresarios que se reunieron con motivo del Día de la Industria.

Las quejas le llegaron al presidente de la UIA, Martín Rappallini. La entidad ya le hizo una presentación a las autoridades del fisco para que suspendan los embargos de las cuentas de las empresas, que en esta oportunidad tiene una mayor dureza.

Las pymes alertan sobre una "caída brutal" de la actividad y ventas.

La fiscalización de ARCA se concentra en los clientes de las empresas. El organismo le ordena que no le paguen las facturas a la empresa sino que le depositen el dinero en sus cuentas.

Anteriormente se embargaba la cuenta bancaria del contribuyente, pero la medida tenía efecto relativo, porque empezaba a usar otra cuenta no declarada, de manera que la pyme mantenía un flujo de fondos.

Caída de la producción

Por otro lado, el informe indica que "las empresas con caída en la producción (42,9%) volvieron a superar a las que registraron un aumento (20,9%)".

Respecto al relevamiento anterior, creció la proporción de empresas con bajas y se mantuvo estable la de aquellas con subas. En términos interanuales, crecieron las empresas con caídas (+6,6 p.p.) y cayeron levemente las empresas con subas (-1 p.p).