Era futbolista, barrendero y un mensaje para ser modelo cambió su vida: la historia de Martín Cols

Tras una fuerte lesión, el joven estaba en una situación complicada, pero un mensaje cambió el rumbo de su vida por completo.

Habían pasado dos meses desde que había tomado la decisión de alejarse de las canchas cuando apareció la propuesta.

Martín Cols era jugador del Ascenso y trabajaba como barrendero para complementar sus ingresos. Pero durante la recuperación de su última lesión, recibió un mensaje que cambió su vida por completo y lo introdujo en el mundo del modelaje.

Por la mañana, el joven futbolista -que fue parte de Tristán Suárez y Sacachispas - entrenaba, y por la tarde cumplía con seis horas de trabajo . Durante un entrenamiento se lesionó, lo que lo llevó a conocer el mundo del modelaje tras un mensaje en Instagram.

"Cobraba el mínimo en la C, lamentablemente no me daba para nada. De barrendero me acomodé un montón”, reveló sobre cómo atravesaba la situación económica en aquel momento. Cuando sufrió las dos roturas de ligamento cruzado, decidió dejar el fútbol.

Durante la recuperación de su última lesión, recibió un mensaje. Una agencia de modelos había visto sus fotografías en Instagram y se comunicó con él. "Te veo potencial, no suelo tomar modelos así, pero tenés el cuerpo, la cara, me gustaría verte en persona", le escribieron.

En ese momento, Martín accedió a reunirse con Ariel Ramírez, quien luego se convirtió en su representante en Arm Models Agency. "Tenés todo para triunfar, yo te voy a enseñar", le dijo.

De futbolista y barrendero a modelo

Mantener su carrera como futbolista del Ascenso y trabajar al mismo tiempo generaba un gran desgaste. En Tristán Suárez, donde integraba la Reserva y alternaba con el plantel de Primera, sufrió la primera rotura del ligamento cruzado. Después de recuperarse, volvió a competir y más tarde llegó a Sacachispas, donde se encontró con una fuerte competencia interna por un lugar en la defensa.

"Fue un año difícil, éramos ocho centrales y la competencia era dura", recordó en diálogo con Infobae a la Tarde. A esta exigencia se le sumaba sus horas de trabajo, ya que muchos jugadores del fútbol argentino necesitan contar con un segundo trabajo porque los ingresos deportivos no siempre son suficientes para mantenerse.

Su padre, que llevaba 20 años trabajando como barrendero, fue quien le consiguió el puesto."Por la mañana entrenás y por la tarde no tenés ese espacio para descansar. Tenés que laburar, la mayoría tiene familia”, explicó en la entrevista.

Después de recuperarse de la primera lesión, volvió a competir y sumó minutos en la Reserva de Sacachispas. Fue entonces cuando sufrió nuevamente una rotura del ligamento cruzado. En ese momento, tras varios meses de recuperación, decidió dejar el fútbol.

La propuesta que llegó por Instagram para desfilar en BAFWEEK

Habían pasado varios meses desde la lesión y apenas dos desde que había tomado la decisión de alejarse de las canchas cuando apareció la propuesta inesperada de la agencia de modelos para comenzar una carrera.

Aunque se mostró sorprendido frente al mensaje, prefirió tomarse unos días, hablarlo con su familia y evaluar un camino que hasta ese momento nunca había contemplado.

Finalmente aceptó y se incorporó a un ambiente desconocido para él, con cámaras, castings y pruebas de vestuario. Las primeras producciones que publicó en redes sociales fueron motivo de cargadas. "En el mundo del fútbol, la chicana del modelo aparece mucho", contó a Infobae.

Tras un arduo trabajo, Martín logró sumar una experiencia única: participar en BAFWEEK, lo que le permitió comenzar a hacerse un lugar dentro del modelaje.

Ahora, el exfutbolista quiere continuar en el modelaje y apunta a trabajar con grandes marcas, aunque reconoce que todavía tiene mucho por aprender.

"Me gustaría seguir, proyectarme en grandes marcas. Sé que me falta aprender un montonazo, pero me gusta aprender y que me critiquen constructivamente", sostuvo.

Pensando en su futuro, Cols convirtió a sus redes sociales en una parte central de esta nueva etapa. Después de dejar el fútbol, modificó su perfil y empezó a mostrar producciones y trabajos vinculados con el modelaje. Por ahora, su expectativa está puesta en el futuro y en la posibilidad de construir una carrera que también impacte en su familia.