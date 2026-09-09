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Resultado de la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires de hoy 9 de septiembre de 2026

Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires en esta jornada.

Por Héctor Bolillo
Resultado de la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires de hoy 9 de septiembre de 2026

Resultado de la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires de hoy 9 de septiembre de 2026

La Quiniela de Provincia de Buenos Aires deparó este miércoles 9 de septiembre una jornada cargada de simbolismo.

Para cerrar, la Nocturna trajo el 59, la planta, un clásico entre los elegidos del día. Números que, como suele decirse por estas latitudes, "algo quieren decir".

La Previa

Cabeza: 7643
1° 7643, 2° 2354, 3° 0079, 4° 5992, 5° 3117, 6° 3763, 7° 5530, 8° 9107, 9° 2917, 10° 4925, 11° 6464, 12° 2901, 13° 6753, 14° 9543, 15° 4869, 16° 8391, 17° 2801, 18° 1796, 19° 8727, 20° 4556

El Primero

Cabeza: 2733
1° 2733, 2° 5815, 3° 5202, 4° 6173, 5° 3454, 6° 0315, 7° 1268, 8° 3462, 9° 3345, 10° 5800, 11° 4127, 12° 2240, 13° 5447, 14° 6145, 15° 4687, 16° 6433, 17° 9008, 18° 9306, 19° 5549, 20° 7871

La Matutina

Cabeza: 2602
1° 2602, 2° 7897, 3° 3221, 4° 3140, 5° 4467, 6° 2178, 7° 3838, 8° 8675, 9° 4594, 10° 0977, 11° 3543, 12° 4117, 13° 1298, 14° 7890, 15° 5412, 16° 3770, 17° 9834, 18° 6108, 19° 2736, 20° 1004

La Vespertina

Cabeza: 9312
1° 9312, 2° 9930, 3° 9803, 4° 8393, 5° 9452, 6° 8711, 7° 0193, 8° 1832, 9° 4502, 10° 4487, 11° 0064, 12° 6019, 13° 5402, 14° 1426, 15° 6366, 16° 7890, 17° 6332, 18° 6905, 19° 6103, 20° 6149

La Nocturna

Cabeza: 6559
1° 6559, 2° 2030, 3° 2885, 4° 1920, 5° 1726, 6° 0958, 7° 2245, 8° 1169, 9° 3733, 10° 2474, 11° 7917, 12° 3145, 13° 7614, 14° 6479, 15° 9332, 16° 9669, 17° 4106, 18° 9629, 19° 8047, 20° 0955

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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