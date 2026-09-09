País La Mañana Quiniela Resultado de la Quiniela de la Ciudad de hoy miércoles 9 de septiembre de 2026

Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela de la Ciudad en esta jornada. Héctor Bolillo Por Agregar LM Neuquén a







Resultado de la Quiniela de la Ciudad de hoy miércoles 9 de septiembre de 2026

La jornada quinielera de hoy miércoles 9 de septiembre de 2026 en la Ciudad dejó números para el análisis y la charla de café. No faltó quien ya corrió a la agencia con el bolígrafo en mano.

Entre los más comentados, el 39 de la Matutina convocó a la Lluvia, y el 34 de la Vespertina puso sobre el tapete nada menos que la Cabeza, para que cada uno saque sus propias conclusiones. La jornada completa, como siempre, con su cuota de misterio y esperanza popular.

La Previa Cabeza: 2170

1° 2170, 2° 0809, 3° 1976, 4° 7122, 5° 5916, 6° 8000, 7° 7925, 8° 0204, 9° 5614, 10° 2802, 11° 7600, 12° 4885, 13° 5510, 14° 1706, 15° 0729, 16° 9922, 17° 7494, 18° 4375, 19° 8341, 20° 8672