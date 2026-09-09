Resultado de la Quiniela de la Ciudad de hoy miércoles 9 de septiembre de 2026

Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela de la Ciudad en esta jornada.
La jornada quinielera de hoy miércoles 9 de septiembre de 2026 en la Ciudad dejó números para el análisis y la charla de café. No faltó quien ya corrió a la agencia con el bolígrafo en mano.
Entre los más comentados, el 39 de la Matutina convocó a la Lluvia, y el 34 de la Vespertina puso sobre el tapete nada menos que la Cabeza, para que cada uno saque sus propias conclusiones. La jornada completa, como siempre, con su cuota de misterio y esperanza popular.
La Previa
Cabeza: 2170
1° 2170, 2° 0809, 3° 1976, 4° 7122, 5° 5916, 6° 8000, 7° 7925, 8° 0204, 9° 5614, 10° 2802, 11° 7600, 12° 4885, 13° 5510, 14° 1706, 15° 0729, 16° 9922, 17° 7494, 18° 4375, 19° 8341, 20° 8672
El Primero
Cabeza: 2598
1° 2598, 2° 1432, 3° 1115, 4° 7502, 5° 1586, 6° 2974, 7° 1796, 8° 4959, 9° 0620, 10° 2202, 11° 5916, 12° 9517, 13° 9478, 14° 1187, 15° 0377, 16° 3559, 17° 6474, 18° 3180, 19° 6882, 20° 4156
La Matutina
Cabeza: 6139
1° 6139, 2° 3409, 3° 7937, 4° 1937, 5° 5272, 6° 5986, 7° 3165, 8° 6653, 9° 9038, 10° 4441, 11° 9021, 12° 2831, 13° 1614, 14° 2118, 15° 0462, 16° 1537, 17° 6345, 18° 2243, 19° 4286, 20° 4302
La Vespertina
Cabeza: 0234
1° 0234, 2° 5074, 3° 0425, 4° 3993, 5° 7838, 6° 9454, 7° 2890, 8° 8566, 9° 3329, 10° 8897, 11° 4711, 12° 7320, 13° 6107, 14° 6116, 15° 5759, 16° 0402, 17° 8569, 18° 0097, 19° 0420, 20° 5444
La Nocturna
Cabeza: 4645
1° 4645, 2° 4176, 3° 5903, 4° 1159, 5° 9823, 6° 4707, 7° 8108, 8° 2160, 9° 6187, 10° 4856, 11° 6981, 12° 6277, 13° 5296, 14° 0570, 15° 9291, 16° 3426, 17° 3879, 18° 2947, 19° 3683, 20° 3257
Juego responsable
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